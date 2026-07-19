A qué hora inicia el desfile militar del 20 de julio: Recorre por primera vez Ciudad Bolívar y Bosa

Bogotá se prepara para una celebración histórica este lunes festivo 20 de julio de 2026. Se cumplen 216 años desde aquel Grito de Independencia que marcó el inicio de nuestra vida como nación libre de la corona española.

Esta vez, la fiesta patria no se quedará en los lugares tradicionales del norte o centro de la ciudad, sino que se traslada para llenar de orgullo y marcialidad las calles del sur de la capital colombiana.

Es un evento que busca acercar a las instituciones con los habitantes de sectores que nunca habían visto pasar el desfile por sus puertas.

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¿A qué hora inicia el desfile militar del 20 de julio 2026?

La jornada empezará temprano para que nadie se pierda ni un detalle de la gallardía de nuestras tropas en esta fecha tan especial. De acuerdo con la información oficial, la movilización de los uniformados por la avenida Ciudad de Villavicencio está programada para iniciar a las 9:00 a. m.

Sin embargo, la Secretaría Distrital de Gobierno ha señalado que el inicio oficial del evento está marcado para las 11:00 a. m.

Por esta razón, se recomienda a todas las familias llegar con suficiente anticipación para encontrar un buen lugar desde donde ver pasar a los bloques militares y policiales.

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¿Cuál es el recorrido del desfile militar del 20 de julio 2026 que cruzará Ciudad Bolívar y Bosa?

Por primera vez en la historia de esta conmemoración, las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa serán las anfitrionas del evento central. El punto de partida exacto será frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, específicamente en la transversal 71C.

Desde allí, cerca de 8.000 integrantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional marcharán.

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El trayecto avanzará por toda la avenida Villavicencio, cruzando barrios emblemáticos como El Perdomo, Madelena, El Ensueño, Candelaria La Nueva y Casa Linda. Finalmente, la exhibición terminará en la carrera 23C, muy cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

Será una oportunidad única para que los habitantes del suroccidente bogotano admiren de cerca las capacidades y los uniformes históricos que representan nuestra libertad.

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¿Cómo llegar y qué precauciones debe tomar para asistir al desfile militar del 20 de julio 2026?

Si usted planea asistir con sus seres queridos, la principal sugerencia de las autoridades es evitar el uso de vehículos particulares. Debido a la magnitud del desfile, habrá cierres totales en tramos de la avenida Villavicencio, además de restricciones en la avenida Boyacá y la avenida Gaitán Cortés.

La mejor opción es utilizar TransMilenio, bajándose en estaciones como Madelena o Perdomo y caminar hacia la zona del evento. Para quienes no puedan asistir físicamente, la ceremonia completa se podrá disfrutar a través de la transmisión en vivo por el Canal Institucional.

Este acto es mucho más que un despliegue de fuerza; es un homenaje sentido a los próceres que lucharon en batallas históricas y a quienes hoy protegen nuestra soberanía.

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