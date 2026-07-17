¡Habrá cambios! Así será ciclovía en Bogotá este festivo 20 de julio: Cierres viales y más

Ciclovía de Bogotá operando en el día sin carro 2026 . (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Desde el Instituto Distrital de Recreac¡ón y Deporte (IDRD) se confirmó el funcionamiento que tendrá la Ciclovía de Bogotá para este lunes festivo 20 de julio, esto con el fin de permitir la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo (2026-2030) y adicionalmente la conmemoración de de los 216 años de independencia de la nación con el Desfile Militar y de Policía.

Estas medidas fueron adoptadas para facilitar y hacer más accesible el correcto desplazamiento de las caravanas de seguridad junto con los determinados esquemas de emergencia en los alrededores de la Plaza de Bolívar. Agregando también los cambios por el desfile de la fuerza pública que se realizará por primera vez en el sur de la capital, en la localidad de Ciudad Bolívar.

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¿Cómo operará la ciclovía el domingo 19 de julio de 2026?

Ciclovía de Bogotá operando en el día sin carro 2026. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press Ampliar Ciclovía de Bogotá operando en el día sin carro 2026. (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press Cerrar

La jornada de la Ciclovía para este domingo operará con normalidad con sus rutas habituales, sin ninguna novedad en cuanto a cierres programados.

Cambios y cierres en las rutas de la Ciclovía para este lunes 20 de julio

Carrera séptima

Teniendo en cuenta la información previa se suspenderá el tramo de la Ciclovía en la carrera séptima desde la calle 26 hacia el sur de la siguiente manera:

Carrera 7 entre Calle 26 y Calle 10.

entre Calle 26 y Calle 10. Calle 10 entre Carrera 7 y Carrera 6.

entre Carrera 7 y Carrera 6. Carrera 6 entre Calle 10 y Calle 6 B.

entre Calle 10 y Calle 6 B. Calle 6 B entre Carrera 7 y Carrera 6.

entre Carrera 7 y Carrera 6. Carrera 7 entre Calle 6 B y Calle 12 sur.

entre Calle 6 B y Calle 12 sur. Carrera 6 entre Calle 12 Sur y Calle 22 Sur (Avenida 1º de Mayo).

Al sur de la ciudad

Adicionalmente durante la realización del Desfile Militar y Policial se contarán con cierres que van acorde a mejorar la movilidad en el sector de influencia del evento.

Suspensión de la Ciclovía de la Avenida Boyacá: entre la Iglesia Santo Tomas de Aquino y calle 44 Sur (Puente de la Sevillana - Autopista Sur)

Cabe resaltar que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional comunicaron que sus tropas se movilizarán por la avenida Villavicencio y paralelamente recorrerán los barrios El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva, en Ciudad Bolívar.

Ciclopaseo con las reinas

En una alianza con el IDRD, Miss Mundo Colombia y el programa de Ciclovía. La Miss Mundo Bogotá, Katherine Arévalo, junto a otras 20 candidatas al título, recorrerán un ciclopaseo en el marco del orgullo nacional este lunes 20 de julio a las 8:00 a.m.

La jornada inicia en el tramo de la carrera 60, pasando por el Parque Metropolitano Simón Bolívar y finalizará en la Biblioteca Virgilio Barco. Complementario a esto, se llevará a cabo una actividad adicional que sería una clase de Rumba Fitness en la Recreovía.

La Ciclovía de Bogotá, junto con el IDRD, lo invita a participar de esta actividad y de los demás espacios destinados a la recreación y el deporte en pro del beneficio de los capitalinos para este puente festivo, que contará con los otros tramos que disponen los capitalinos para realizar sus habituales rutinas cada domingo y festivo.

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