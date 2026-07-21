Ningún presidente fortalece instituciones al desacreditarlas sin pruebas: la pulla de García a Petro

El saliente presidente del Senado, Lidio García, lanzó un fuerte mensaje al presidente Petro durante la instalación del nuevo Congreso:

“Quien ha recibido la oportunidad de gobernar, tiene también el deber de protegerla (…) Ningún presidente fortalece las instituciones cuando las desacredita sin pruebas”, a propósito de los cuestionamientos a los resultados que dieron por ganador a Abelardo de la Espriella.