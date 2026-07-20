Conozca las medidas de movilidad en el Gran Malecón por desfile de celebración del 20 de Julio

Desfile del 20 de julio en Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Por la celebración del 20 de Julio, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, realizará cierres viales temporales en el Gran Malecón para garantizar el desarrollo seguro del desfile de las Fuerzas Militares.

El cierre se dará el lunes 20 de julio, desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

¿Qué vías estarán cerradas?

Cierre total del Gran Malecón, entre el Centro de Eventos Puerta de Oro y la rotonda de la carrera 46 con avenida del Río. También estarán cerradas las calles 78, 72 y 69, entre la Vía 40 y la avenida del Río.

Es importante tener en cuenta que durante esas horas no podrán circular vehículos en los tramos mencionados.

El acceso al Gran Malecón será solo peatonal por los andenes habilitados.

Rutas alternas

Para desplazarse puede utilizar la Vía 40 y la carrera 46.

La Secretaría de Tránsito invita a los ciudadanos a planificar sus recorridos con anticipación, atender la señalización y seguir las indicaciones del personal en vía para facilitar la movilidad y la seguridad del evento.

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