¿Qué ocurrió el 20 de julio? Origen histórico de este festivo en Colombia

Por qué el 20 de julio se considera un festivo en Colombia radica en el significado que se traduce en patriotismo y orgullo por la nación al representar un hito trascendental que da cara a la Colombia actual.

Dentro del contexto histórico, la fecha 20 de julio se remonta al siglo XIX, en el año de 1810, donde se realizó la independencia del país de la corona española tras más de tres siglos bajo el control de los ibéricos.

Esta hazaña se dio gracias al papel protagónico de los criollos, hijos de españoles que nacieron en el entonces Virreinato de la Nueva Granada, quienes, bajo el movimiento de la lucha por la libertad y la soberanía, crearon un proceso de independización, que tuvo su punto de inflexión cuando se rompió el famoso florero de Llorente.

Desde este punto se dieron inicio a las grandes luchas independistas que dieron como resultado años después a lo que sería la República de Colombia, fortaleciendo aún más ese sentimiento de unidad que se refleja en la celebración de una identidad nacional que le dio fuerza a esta fecha para considerarse un día festivo dentro del país, conmemorando un proceso que enmarca cultura, tradición y un contexto social que se fue construyendo después del proceso de independencia, sin dejar de lado lo que se construyó antes con el dominio español.

¿Qué se realiza tradicionalmente el día festivo 20 de julio?

Uniformados del Ejercito Nacional durante desfile militar del 20 de julio 2024 (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Diego Cuevas Ampliar Uniformados del Ejercito Nacional durante desfile militar del 20 de julio 2024 (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Diego Cuevas Cerrar

Dicha fecha tiene como principal atractivo el desfile militar y policial que se ha realizado anualmente en varias partes del territorio colombiano, esta vez contando con Bogotá como principal para albergar esta gran movilización en la edición de este año 2026.

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El desfile se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital, teniendo como recorrido la avenida Villavicencio y, consecuentemente, por los barrios aledaños El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva.

Esta puesta en escena pretende exhibir y demostrar el poder que nuestras fuerzas militares y policiales ejercen dentro del territorio nacional, sin dejar de lado la protección de sus habitantes, y así demostrar el respaldo en seguridad que dispone cada habitante en cualquier parte del país.

Movilizaciones en Bogotá por puente festivo del 20 de julio 2026

Plaza de Bolívar 2026 - Bogotá (Photo by Kevin Lee / Getty Images) / Kevin Lee Ampliar Plaza de Bolívar 2026 - Bogotá (Photo by Kevin Lee / Getty Images) / Kevin Lee Cerrar

Prográmese para los siguientes eventos que se realizarán en diferentes localidades de la capital del país, esto en el marco de la celebración del 20 de julio. Las cuales contarán con diferentes muestras culturales que serán convocadas por organizaciones sociales, comunitarias e institucionales.

Jueves 16 de julio

Plantón: ¡Nos van a quitar el Patrimonio de la Plaza!

Hora: 4:30 p. m.

Lugar: Plaza de Mercado La Perseverancia, ubicada en la carrera Quinta A #30-30, en la localidad de Santa Fe.

Sábado 18 de julio

Evento cultural con reivindicaciones: Octavo Aniversario FUNDAPREMIS.

Hora: 7:30 a. m. a 12:00 p. m.

Lugar: Carrera 19 # 37-16. Localidad Teusaquillo.

Recorrido por barrios de la localidad de Santa Fe.

Domingo 19 de julio

Plantón “Pacífico, la calle es nuestra, la dignidad también”

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Puente Escuela Militar , en la calle 80 con avenida NQS o carrera 30. Localidad Barrios Unidos.

, en la calle 80 con avenida NQS o carrera 30. Localidad Barrios Unidos. Plantón “4 años de la partida injusta de Kooby Bray Duarte Forero”

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: calle 48 # 14-41. Localidad Chapinero.

Lunes 20 de julio

Movilización Suroriente por la Vida

Hora: 9:00 a. m.

Punto de encuentro: Dollar City, carrera Décima con calle 27 sur. Localidad San Cristóbal.

Destino: Plaza de Bolívar, carrera Séptima con calle 11.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno y su Dirección de Convivencia y Diálogo Social, estará presente en las diferentes actividades de las movilizaciones con el fin de garantizar ampliamente el derecho a la manifestación pacífica, al ejercicio del diálogo y en general a la convivencia óptima de la capital.

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