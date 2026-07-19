Próxima Copa América: fecha, posible sede y lo que se sabe del torneo de CONMEBOL

A falta de un partido para que termine el Mundial 2026, muchos amantes al fútbol se preguntan cuándo será el próximo evento a nivel de selecciones.

Para el año 2028 están programados los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, la Eurocopa y la Copa América, siendo este último uno de los más vistos y seguidos.

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La Copa América es el torneo más antiguo de fútbol, a nivel de selecciones. Este torneo suele tener como invitados a selecciones de otras confederaciones, generalmente, de Concacaf, y su actual campeón es Argentina.

Se espera que para esta edición se mantenga el mismo formato con 12 selecciones, divididas en tres grupos cada uno con cuatro participantes.

En esta fase, pasarán los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros para completar ocho equipos y disputar los cuartos de final.

Luego de esto, los cuatro vencedores avanzarán a la semifinal, donde los dos ganadores clasificarán a la final y lucha por el título.

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¿Cuándo es la próxima Copa América?

La siguiente Copa América será en el año 2028 en su edición número 49, sin embargo, todavía no se conoce la sede ni el calendario.

Estados Unidos se muestra como el principal candidato, sin embargo, el choque de fechas con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 genera dudas.

Ante este escenario, Ecuador o Argentina aparecen como alternativas y está la posibilidad de que puedan organizar el torneo juntos.

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Los más campeones de la Copa América

En total se han disputado 48 ediciones y, es importante aclarar que, entre 1921 y 1967, se llamó Campeonato Sudamericano. A partir de 1975 adoptó el nombre de Copa América.

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Argentina (16): 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024.

Uruguay (15): 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011.

Brasil (9): 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 y 2019.

Paraguay (2): 1953 y 1979.

Chile (2): 2015 y 2016.

Perú (2): 1939 y 1975.

Colombia (1): 2001.

Bolivia (1): 1963.

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