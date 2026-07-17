20 de julio: así será el último discurso que ofrecerá Gustavo Petro como presidente de Colombia

Gustavo Petro asistirá al desfile militar del 20 de julio en Santa Marta por 500 años de la ciudad

Se acerca uno de los días más importantes para el presidente Gustavo Petro, el día de su despedida oficial tras cuatro años de Gobierno.

A pesar de que tradicionalmente el presidente actual se despide del pueblo colombiano, el día de la posesión del nuevo mandatario; esta vez, el jefe de Estado decidió hacerlo el 20 de julio.

Ese día, el presidente Petro acompañará el desfile de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sobre las 9:00 de la mañana por el suroccidente de Bogotá.

Luego, sobre las 12:00 pm pronunciará su último discurso público como jefe de Estado, despidiéndose del pueblo colombiano desde la localidad de Ciudad Bolívar.

Lo hará al frente del centro comercial Gran Plaza El Ensueño, y oficializará su despedida exaltando los avances de las reformas sociales.

Ese mismo día, el mandatario oficializará también la instalación de la nueva legislatura desde el Congreso de la República.