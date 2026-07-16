¿En dónde empieza el desfile del 20 de julio en Bogotá? Recorrido, vías con cierres y dónde verlo

Este lunes festivo 20 de julio, en el marco del grito de independencia, por primera vez en Bogotá, el desfile militar llegará a las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. Las tropas se movilizarán sobre la avenida Villavicencio, iniciando frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, y finalizarán sobre Candelaria La Nueva.

Desfile del 20 de julio cambia su ruta: recorrido, cierres viales y horario del evento. Cortesia: GettyImages / NurPhoto Ampliar Desfile del 20 de julio cambia su ruta: recorrido, cierres viales y horario del evento. Cortesia: GettyImages / NurPhoto Cerrar

¿En dónde empieza el desfile del 20 de julio en Bogotá?

A través de su cuenta de X, el presidente saliente, Gustavo Petro, anunció el recorrido e invitó a la ciudadanía a “fusionar pueblo y fuerzas militares”. Por otra parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá comunicó que el recorrido dará inicio a las 11:00 a. m. a la altura de la transversal 71 C y está presupuestado que el evento finalice a la 1:00 p. m.

El cambio por parte del Gobierno busca llevar un acto protocolario a sectores de la ciudad que históricamente no habían sido escenario principal del evento.

Entre los cierres viales por el evento, se encuentra la avenida Villavicencio, desde la Autopista Sur hasta la carrera 22B, en los alrededores de la alcaldía local de Ciudad Bolívar.

Tradicionalmente, el desfile se ha celebrado al norte de la ciudad. Los uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional iniciaban su recorrido por la avenida Boyacá, desde la calle 148 hasta la 80, completando un trayecto de 7 kilómetros.

¡Ojo!: Manifestaciones en la semana del 20 de julio

Además de los actos de independencia estipulados, desde el pasado martes 14 de julio hasta el lunes festivo 20 de julio se tienen previstas manifestaciones, plantones y eventos culturales en las diferentes localidades de la capital. La Alcaldía local informó que, por esto, se pueden presentar afectaciones en la movilidad y en las operaciones de los sistemas de transporte público SITP y TransMilenio.

Transporte Publico en Bogotá. Cortesía: GettyImages / Arturo Rosenow Ampliar Transporte Publico en Bogotá. Cortesía: GettyImages / Arturo Rosenow Cerrar

Manifestaciones programadas

Martes 14 de julio: Plantón por Otilia

Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Lugar: Carrera Cuarta #54-50, en la localidad Chapinero.

Miércoles 15 de julio: Movilización Suroriente por la Vida

Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Punto de encuentro: Dollar City, carrera Décima con calle 27 sur, en la localidad San Cristóbal.

Dollar City, carrera Décima con calle 27 sur, en la localidad San Cristóbal. Destino: Plaza de Bolívar en la carrera Séptima con calle 11.

Jueves 16 de julio: Plantón ¡Nos van a quitar el patrimonio de la plaza!

Hora: 4:30 p. m.

4:30 p. m. Lugar: Plaza de Mercado La Perseverancia, ubicada en la carrera Quinta A #30-30, en la localidad de Santa Fe.

Viernes 17 de julio: Evento cultural con reivindicaciones por la independencia cannábica

Hora: por confirmar

por confirmar Lugar: Plaza de la Hoja, en la avenida NQS o carrera 30 con calle 19, en la localidad Los Mártires.

Sábado 18 de julio: Evento cultural por el octavo aniversario FUNDAPREMIS

Hora: 7:00 a. m. a 12:00 p .m.

7:00 a. m. a 12:00 p .m. Lugar: carrera 19 #37-16. Localidad: Teusaquillo

carrera 19 #37-16. Localidad: Teusaquillo Recorrido por barrios de Santa Fe

Domingo 19 de julio: Plantón pacífico: “La calle es nuestra, la dignidad también”

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Lugar: Puente Escuela Militar, en la calle 80 con avenida NQS o carrera 30. Localidad Barrios Unidos.

Plantón “4 años de la partida injusta de Kooby Bay Duarte Forero”

Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: calle 48 # 14-41. Localidad Chapinero.

Lunes 20 de julio: Movilización Suroriente por la Vida

Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Punto de encuentro: Dollar City, carrera Décima con calle 27 sur, en la localidad San Cristóbal.

Dollar City, carrera Décima con calle 27 sur, en la localidad San Cristóbal. Destino: Plaza de Bolívar en la carrera Séptima con calle 11.

Movilización 20 de julio en defensa por las reformas

Hora y lugar por confirmar.

¿Dónde ver la transmisión del desfile del 20 de julio?

El desfile militar se podrá seguir en vivo por medio de los canales de televisión pública nacional, como Canal Institucional, Canal Trece y Canal Congreso Senado de la República. La transmisión suele comenzar alrededor de las 10 a. m. o 11 a. m., dependiendo del cubrimiento de cada medio. Además, las principales cadenas de noticias del país transmitirán la señal por sus canales de YouTube.

¿Cómo se celebra el 20 de julio en el país?

La conmemoración de la Independencia en la capital suele vivirse con el desfile militar, acompañado por los discursos oficiales y la interpretación del Himno Nacional. An esto se suman museos y otros espacios culturales que proponen talleres, conversatorios y exposiciones que buscan poner en diálogo la historia y la identidad del país.

En otras ciudades como Medellín, sus museos y parques tradicionales se vuelven el escenario para actividades culturales. Barranquilla, por su parte, celebra la independencia; tiene una programación variada y conciertos para la familia. Cali destaca por sus festivales gastronómicos, al igual que por usar sus espacios históricos para recordar la historia republicana.

Cartagena, por otra parte, empezó a celebrar la independencia uniéndola con el deporte para honrar la festividad haciendo ejercicio. En cuanto a las zonas rurales, las festividades son de carácter comunitario, con eventos religiosos y actividades que promueven el sentido de pertenencia.

En esta fecha, la memoria colombiana se devuelve al histórico episodio del florero de Llorente, como punto de quiebre frente al dominio español que llevaba gobernando el territorio por más de tres siglos. El 20 de julio se plantea como una revolución popular en contra de los diferentes abusos de la Corona española y frente al deseo de un autogobierno por parte de los criollos.

Escucha EN VIVO Caracol Radio: