MinTrabajo radicará seis proyectos laborales al instalarse el nuevo Congreso este 20 de julio

TRABAJO

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que por instrucción del presidente Gustavo Petro, el Gobierno radicará este 20 de julio, durante la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso, y en los días siguientes, seis proyectos de ley enfocados en ampliar derechos laborales y fortalecer la protección de los trabajadores en Colombia.

Según el jefe de la cartera laboral, las iniciativas hacen parte de la agenda del Gobierno para promover el trabajo digno y la formalización del empleo.

Los proyectos que serán presentados son:

Estatuto del Trabajo y Salario Vital , con el propósito de otorgar rango de ley al cálculo del salario vital para que permita a los trabajadores y sus familias cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

, con el propósito de otorgar rango de ley al cálculo del salario vital para que permita a los trabajadores y sus familias cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte. Reforma a la composición de las Juntas de Calificación de Invalidez , que busca modificar la integración de estos organismos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral.

, que busca modificar la integración de estos organismos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral. Sistema sancionatorio de la Superintendencia del Subsidio Familiar , para fortalecer las herramientas de vigilancia y control de esa entidad.

, para fortalecer las herramientas de vigilancia y control de esa entidad. Ratificación de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , entre ellos el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC) y el Convenio 187 , relacionado con seguridad y salud en el trabajo.

, entre ellos el y el , relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Ratificación del Convenio 193 de la OIT , orientado a regular el trabajo digno en plataformas digitales.

, orientado a regular el trabajo digno en plataformas digitales. Proyecto sobre jornal y contrato agrario, con el que el Gobierno busca impulsar la formalización y garantizar condiciones de trabajo decente para los trabajadores del campo.

Sanguino aseguró que pese a que ya estáa punto de terminar este gobierno, el Ministerio de Trabajo acompañará el trámite de estas iniciativas en el Congreso junto con los legisladores de la denominada Alianza por la Vida del Pacto Histórico.