Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 jul 2026 Actualizado 00:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Petro respondió a pullas de Lidio García: dijo que presentará pruebas de demanda por presunto fraude

Gustavo Petro. Foto: EFE / Carlos Ortega

Gustavo Petro. Foto: EFE / Carlos Ortega

Gustavo Petro. Foto: EFE / Carlos Ortega
Añadir Caracol Radio en Google

En medio de su discurso, el mandatario Gustavo Petro le respondió a las pullas que le envió el presidente del Senado, Lidio García por desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella.

El mandatario también reiteró en que esta noche presentará las pruebas de la demanda de nulidad que instauró sobre el presunto fraude electoral.

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir