Petro respondió a pullas de Lidio García: dijo que presentará pruebas de demanda por presunto fraude

En medio de su discurso, el mandatario Gustavo Petro le respondió a las pullas que le envió el presidente del Senado, Lidio García por desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella.

El mandatario también reiteró en que esta noche presentará las pruebas de la demanda de nulidad que instauró sobre el presunto fraude electoral.

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