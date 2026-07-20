Fuerza pública no debe participar en política: Petro sobre salida de cúpula durante discurso

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) a propósito de la salida de la cúpula militar y policial, así como de los componentes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, una vez terminó el desfile del 20 de Julio en Bogotá.

Este pronunciamiento del mandatario se produjo luego de que Caracol Radio confirmara que esta salida obedeció a razones logísticas y de seguridad.

Según fuentes consultadas por este medio, el procedimiento había sido acordado y coordinado desde varios días antes como parte de la organización del evento. La salida se produjo después de que las delegaciones terminaran su participación en el desfile militar y policial, por lo que no respondió a una decisión de último momento ni a una situación extraordinaria durante la ceremonia.

En respuesta, Petro escribió: “Porque lo acordé con la cúpula, porque la fuerza pública no debe participar en política”.

Este 20 de julio, Colombia celebra dos de los eventos institucionales más importantes del país para conmemorar los 216 años del Grito de Independencia: el desfile militar y policial y la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso de la República.

Durante la jornada se desarrollarán varios actos protocolarios:

Instalación oficial del nuevo Congreso de la República.

Discurso del presidente Gustavo Petro ante el Legislativo.

Elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

Desfile militar y policial con motivo del Día de la Independencia.

Actos conmemorativos en diferentes ciudades del país.

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