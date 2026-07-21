“Su verdadera impronta fue el populismo”: Julio César Triana a Petro en discurso de la oposición

El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, hizo su réplica al discurso del presidente Gustavo Petro, a quien le hizo duras críticas.

En primer lugar, lamentó que el mandatario se haya retirado del Congreso de la República sin escuchar la intervención de la oposición.

Gustavo Petro no escuchó el discurso de la oposición.

“Después de estar sentados 1 hora y 48 minutos escuchando al presidente, es una lástima y un maltrato contra la oposición que no nos escuche 20 minutos que lo manda la ley”, señaló.

En segundo lugar, le recordó al mandatario las promesas que hizo cuando se posesionó y que, a su juicio, no se cumplieron.

“Su verdadera impronta fue la retórica vacía, el populismo y su permanente deseo de dejar a Colombia profundamente polarizada”, dijo.

El congresista aseguró que “esta es la primera vez que el Congreso de Colombia se instala bajo la presión de manifestaciones convocadas por el mismo presidente de la República”.

“La primera vez que un presidente desconoce los resultados electorales porque su candidato perdió las elecciones. La primera vez que un mandatario comparte tarima en plaza pública con los cabecillas de las más peligrosas estructuras criminales”, agregó.

También cuestionó que el presidente Petro haya promovido una Asamblea Nacional Constituyente y haya insistido en sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral, tras las elecciones que le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella.

Entretanto, Triana le pidió al gobierno entrante que les dé todas las garantías al presidente Petro, a su familia y a los miembros del Pacto Histórico.

De otra parte, criticó la gestión de Petro y lo señaló de presentar cifras acomodadas “para ocultar la realidad del país”.

“¿Qué decir de los escándalos de corrupción que semana tras semana sacudieron su Gobierno y sobre los cuales usted decidió guardar un silencio cómplice y en algunos casos hasta justificarlos”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que este lunes 20 de julio, Miguel Uribe Turbay debería estar sentado en el Congreso de la República.

Luego de Triana, también intervino el senador del Centro Democrático, Andrés Forero.

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