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17 jul 2026 Actualizado 14:45

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Orden Público

Más de 6.000 uniformados participarán en el desfile del 20 de julio: este será el recorrido

El desfile se realizará en el sur de Bogotá este lunes 20 de julio.

Desfile de militares en Bogotá por la conmemoración de los 213 años de la independencia de Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega

Desfile de militares en Bogotá por la conmemoración de los 213 años de la independencia de Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega

Desfile de militares en Bogotá por la conmemoración de los 213 años de la independencia de Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega
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Más de 6.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional participarán en el tradicional Desfile Militar y Policial del 20 de Julio en Bogotá, en el marco de la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia.

La jornada contará con 6.257 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes recorrerán un corredor vial en el sur de la capital. El desfile iniciará a las 10:00 de la mañana en el semáforo de la Transversal 70C y finalizará en la avenida Villavicencio con carrera 23C.

Durante la ceremonia también se realizará la imposición de la Cruz de Boyacá a Generales y Almirantes, como reconocimiento a su trayectoria y servicios prestados a la Nación.

El Ejército Nacional participará con cerca de 1.600 uniformados, incluyendo integrantes de Fuerzas Especiales, Escuela de Lanceros, paracaidistas, pilotos, unidades montadas tácticas, artillería e integrantes de escuelas de formación.

La Armada de Colombia tendrá 1.543 participantes, con representación de sus componentes fluviales, navales, uniformes históricos y un bloque femenino. La Fuerza Aeroespacial Colombiana contará con 1.170 integrantes, mientras que la Policía Nacional tendrá 1.965 uniformados, incluyendo unidades como el COPES, Aviación Policial y Carabineros.

La revista aérea estará integrada por 19 aeronaves: tres del Ejército, tres de la Policía y 13 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En el cielo de Bogotá se observarán aeronaves como helicópteros Huey, Bell 206, 212, 407, Texan T-6C y los aviones Kfir.

Además, participarán veteranos de las Fuerzas Militares como homenaje a quienes han dedicado su vida al servicio del país.

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