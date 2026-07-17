Más de 6.000 uniformados participarán en el desfile del 20 de julio: este será el recorrido

Desfile de militares en Bogotá por la conmemoración de los 213 años de la independencia de Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega

Más de 6.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional participarán en el tradicional Desfile Militar y Policial del 20 de Julio en Bogotá, en el marco de la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia.

La jornada contará con 6.257 hombres y mujeres de la Fuerza Pública, quienes recorrerán un corredor vial en el sur de la capital. El desfile iniciará a las 10:00 de la mañana en el semáforo de la Transversal 70C y finalizará en la avenida Villavicencio con carrera 23C.

Durante la ceremonia también se realizará la imposición de la Cruz de Boyacá a Generales y Almirantes, como reconocimiento a su trayectoria y servicios prestados a la Nación.

El Ejército Nacional participará con cerca de 1.600 uniformados, incluyendo integrantes de Fuerzas Especiales, Escuela de Lanceros, paracaidistas, pilotos, unidades montadas tácticas, artillería e integrantes de escuelas de formación.

La Armada de Colombia tendrá 1.543 participantes, con representación de sus componentes fluviales, navales, uniformes históricos y un bloque femenino. La Fuerza Aeroespacial Colombiana contará con 1.170 integrantes, mientras que la Policía Nacional tendrá 1.965 uniformados, incluyendo unidades como el COPES, Aviación Policial y Carabineros.

La revista aérea estará integrada por 19 aeronaves: tres del Ejército, tres de la Policía y 13 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En el cielo de Bogotá se observarán aeronaves como helicópteros Huey, Bell 206, 212, 407, Texan T-6C y los aviones Kfir.

Además, participarán veteranos de las Fuerzas Militares como homenaje a quienes han dedicado su vida al servicio del país.