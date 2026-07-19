Incendio en El Peñón, Santander, no se detiene: amenaza santuario de fauna y flora

El incendio forestal que afecta el Cerro de Barco, uno de los principales referentes ambientales del municipio de El Peñón, Santander, continúa activo y las difíciles condiciones del terreno han impedido controlar la emergencia.

Así lo confirmó el alcalde Ferney Santamaría Hernández, quien aseguró que el fuego ya ha consumido entre más de diez hectáreas de vegetación nativa, aunque precisó que la cifra es aproximada debido a que la topografía del lugar impide establecer con exactitud la magnitud de la afectación.

El mandatario explicó que el incendio se presenta en una reserva natural ubicada en una montaña de difícil acceso, donde los organismos de socorro deben caminar entre una hora y media y dos horas para llegar al punto de la emergencia, luego de dejar los vehículos en la zona más cercana. Esa condición ha complicado significativamente las labores de control.

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Actualmente trabajan en la zona unidades del Cuerpo de Bomberos de Landázuri y se coordinan apoyos adicionales con organismos de socorro de otros municipios. Sin embargo, la Alcaldía considera que, por las características del terreno, podría ser necesario el apoyo aéreo para enfrentar el incendio.

El alcalde informó que ya notificó la situación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y mantiene comunicación con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo para evaluar las acciones que permitan contener la conflagración.

“El acceso de personas allá es difícil y riesgoso. La montaña y la vegetación que se está quemando hacen bastante peligroso que los bomberos puedan ingresar”, señaló el mandatario, quien recorrió el área afectada para verificar personalmente la magnitud de la emergencia.

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El incendio no solo mantiene en alerta a las autoridades por su difícil control, sino también por el riesgo que representa para el ecosistema del Cerro de Barco, una reserva natural de bosque nativo que alberga biodiversidad propia de esta zona de Santander. La propagación del fuego podría afectar la cobertura vegetal, el hábitat de diversas especies de fauna silvestre y los servicios ecosistémicos que presta este corredor ambiental.

Alcaldía de El Peñón emite recomendaciones por presencia de humo

La administración municipal también emitió una alerta preventiva para la comunidad debido a la presencia de humo generada por el incendio forestal.