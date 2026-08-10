Sismo activa protocolo de emergencia en ISAGEN: centrales operan con normalidad

Tras el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia, ISAGEN informó que sus centrales de generación y la infraestructura asociada operan con normalidad.

La compañía señaló que, de manera inmediata, activó sus protocolos establecidos para este tipo de eventos, que incluyen la verificación e inspección de sus principales obras civiles y activos estratégicos, además del seguimiento a los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con ISAGEN, luego de las inspecciones preliminares realizadas por sus equipos técnicos y de los procesos de monitoreo, “no se han identificado afectaciones que comprometan la seguridad, estabilidad u operación de nuestras centrales de generación e infraestructura asociada”.

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La empresa explicó que cuenta con procedimientos específicos para atender eventos sísmicos, entre ellos inspecciones técnicas y un monitoreo permanente de variables geotécnicas, con el propósito de verificar las condiciones de sus instalaciones y garantizar la seguridad de las personas y de la infraestructura.

ISAGEN también indicó que mantiene una vigilancia permanente de sus instalaciones y coordinación con las autoridades competentes ante cualquier situación que pueda requerir atención especial.

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En su comunicado, la compañía entregó un mensaje de tranquilidad a sus colaboradores, contratistas y comunidades vecinas, al señalar que “la operación de ISAGEN continúa desarrollándose de manera segura, confiable y responsable”.

La empresa aseguró que continuará monitoreando la situación y realizando las verificaciones necesarias para mantener sus estándares de seguridad y proteger a las personas, las comunidades y la infraestructura destinada a la generación de energía en el país.