VIDEO | Temblor en Bucaramanga: movimientos en edificios y evacuaciones en diferentes puntos

El fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto generó momentos de tensión en Bucaramanga, donde habitantes de distintos edificios salieron a las calles como medida de precaución. Uno de los puntos de concentración fue el Parque Santander, mientras que otras personas llegaron al Parque Centenario, en referencia al centro de la ciudad.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, relató que se dirigía precisamente hacia el Parque Centenario cuando ocurrió el movimiento telúrico y aseguró que la intensidad del temblor fue evidente. “Fue muy fuerte el impacto, el movimiento que se tuvo. Muchas personas en los parques, en las partes bajas de los edificios”, señaló el mandatario.

Tras el sismo, organismos de socorro y las entidades que integran el sistema de gestión del riesgo activaron las labores de verificación en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con el alcalde, inicialmente no se habían reportado daños.

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“Bomberos de Bucaramanga, en las diferentes entidades de gestión, no reportan daños por el momento”, indicó Portilla, quien explicó que junto con la Policía y otras instituciones se adelantaban recorridos por barrios y comunas para identificar posibles afectaciones a las personas o a la infraestructura.

El mandatario agregó que, luego de consultar con integrantes del Comité de Gestión del Riesgo, no se tenían novedades en Bucaramanga relacionadas con daños derivados del movimiento sísmico al momento de la entrevista.

Las autoridades mantienen activo el monitoreo en la ciudad para establecer si se presentan afectaciones posteriores y verificar el estado de edificaciones y demás infraestructura tras el temblor.

Sismo hoy en Colombia. Así se registró en algunos sectores de Santander: