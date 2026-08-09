Judicializan exmilitar por homicidio en Santander: habría disparado a un hombre durante una requisa

Un exintegrante del Ejército Nacional fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido en Girón, Santander, en agosto de 2014.

De acuerdo con la investigación, la noche del 24 de agosto de ese año varias personas se encontraban reunidas en una calle del sector cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.

Según el ente investigador, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se estaba retirando del lugar. El impacto le ocasionó la muerte.

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La Fiscalía también estableció, según el material probatorio recopilado, que junto al cuerpo de la víctima habría sido ubicada una granada de fragmentación, aparentemente con el propósito de desviar la investigación y presentar una posible justificación de lo ocurrido.

La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recaudaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que sostuvo una conversación con la víctima antes del disparo.

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Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. Los hechos son materia del proceso judicial y la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.