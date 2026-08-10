Santander reporta balance favorable tras sismo de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto

Un fuerte movimiento sísmico sacudió varias regiones de Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El evento se registró aproximadamente a las 7:34 a.m., con una magnitud de 7,4 grados y una profundidad de 96 kilómetros, según el reporte entregado por las autoridades de gestión del riesgo.

El epicentro fue localizado en jurisdicción del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, pero el movimiento fue sentido con intensidad en diferentes zonas del país, incluido Santander.

En el departamento, las autoridades activaron un monitoreo con los consejos municipales de gestión del riesgo, organismos de socorro y la Policía Nacional para establecer posibles afectaciones.

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Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, entregó un parte favorable y aseguró que, hasta el momento, no hay personas fallecidas ni lesionadas como consecuencia del sismo. “Afortunadamente no se presentan hechos que lamentar en el departamento”, señaló Sánchez.

El funcionario explicó que sí fueron reportadas afectaciones menores en algunas fachadas y la caída de objetos desde paredes, situaciones asociadas al fuerte movimiento registrado, pero sin daños de afectación a la vida humana.

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Uno de los puntos que estaba siendo verificado era la zona de la represa de Hidrosogamoso. De acuerdo con el reporte preliminar de Gestión del Riesgo, no se evidencian afectaciones que representen un riesgo para las familias ubicadas cerca de la represa. Tampoco se reportan, hasta el momento, colapsos en la infraestructura vial del departamento.

Monitoreo en Bucaramanga

En Bucaramanga, la Oficina de Gestión del Riesgo también activó el seguimiento tras el movimiento telúrico. Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, aseguró que hasta el momento no existen reportes de afectaciones en la ciudad.

“Queremos dar un parte de tranquilidad en lo que tiene que ver con la jurisdicción del municipio o de la ciudad de Bucaramanga”, indicó Rodríguez.

De manera preventiva, funcionarios de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos adelantan inspecciones en algunas edificaciones para verificar el estado de sus estructuras y descartar posibles situaciones de riesgo.

Las autoridades mantienen activo el monitoreo en Santander y Bucaramanga, mientras avanzan los reportes desde los diferentes municipios para establecer si el sismo dejó otras afectaciones.