Cabecilla del Tren de Aragua es señalado de ordenar el asesinato del funcionario del Inpec en Girón

Nuevos detalles se conocen sobre el asesinato del funcionario del Inpec, Efraín Quesada, ocurrido el pasado jueves 6 de agosto en inmediaciones de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. La investigación de las autoridades apunta hacia el interior del mismo establecimiento penitenciario y, particularmente, hacia un hombre señalado de pertenecer al Tren de Aragua.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que ya existe una investigación adelantada y señaló a un interno identificado como alias ‘Brayan’. De acuerdo con el oficial, este hombre permanecía recluido en un pabellón especial de Palogordo y estaría relacionado con hechos criminales registrados en Bucaramanga.

“Ya hay una investigación adelantada, aquí en la cárcel de Palogordo hay un delincuente, alias ‘Brayan’, delincuente que es cabecilla del Tren de Aragua, que es el que venía dejando todas esas acciones criminales aquí en la ciudad y que sigue dejando esas acciones delincuenciales”, afirmó el comandante.

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La hipótesis preliminar que manejan las autoridades es que el crimen habría sido coordinado desde la propia cárcel, aprovechando la capacidad del interno para impartir órdenes a integrantes de la estructura criminal que permanecen en libertad.

El general Quintero Salazar explicó que este hombre estaba bajo un esquema especial de reclusión, precisamente por su peligrosidad. Según indicó, desde allí habría generado acciones que terminaron afectando directamente al funcionario penitenciario.

“Entonces lo teníamos en un pabellón especial, este delincuente obviamente procede presuntamente de esta forma a generar la muerte de esta persona”, manifestó.

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La Policía continúa adelantando las labores investigativas para establecer cómo se habría dado la orden, quiénes participaron en el ataque y cuál fue el papel concreto del interno señalado. El Gaula también participa en las indagaciones.

El comandante calificó el asesinato como un hecho lamentable y cuestionó la capacidad de los integrantes de estas estructuras criminales para ordenar homicidios incluso estando privados de la libertad.

“Un delincuente de estos no tiene ningún reparo para quitarle la vida a una persona en estado de indefensión”, concluyó Quintero Salazar, quien agregó que las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente el homicidio.