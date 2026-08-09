Iván Cepeda anuncia denuncia penal contra Efraín Cepeda por señalamientos de “guerrillero”

El senador y líder de la oposición, Iván Cepeda, anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Partido Conservador, por las declaraciones realizadas el pasado 7 de agosto enmals que dijo que “era más guerrilero que Petro”.

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Según Cepeda, el dirigente conservador lo acusó públicamente de pertenecer a organizaciones armadas ilegales. El senador calificó estos señalamientos como falsos y advirtió que podrían poner en riesgo su seguridad.

“Interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Efraín Cepeda Sarabia”, anunció el congresista.

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Cepeda sostuvo que las declaraciones en su contra son “calumniosas y mendaces” y aseguró que estas “propician la violencia” en su contra y agravan las amenazas que, según afirmó, existen contra su vida.

“Estas mentirosas acusaciones propician la violencia en mi contra y agravan las amenazas contra mi vida”, señaló el senador.

Cepeda pidió a la Fiscalía avanzar con la investigación y citar al presidente del Partido Conservador para que responda por sus declaraciones ante la justicia.

“Espero que la Fiscalía, a la mayor brevedad, llame al señor Cepeda Sarabia (...) a responder por sus actos ante la justicia”, concluyó.