SuperSalud pide inspección a la Foscal tras denuncia de paciente que asegura que le negaron cirugía

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una inspección a la Clínica Foscal, en Bucaramanga, luego de conocerse la denuncia pública de una paciente que asegura que, pese a tener programada una cirugía para extraer un cuerpo extraño de una herida en una de sus piernas, el procedimiento fue cancelado a pocos días de realizarse.

A través de un video difundido en redes sociales, la mujer relató que desde hace varios años padece una lesión que no ha logrado cicatrizar y que, tras múltiples valoraciones médicas, los exámenes evidenciaron la presencia de un cuerpo extraño que debía ser retirado mediante cirugía. Según su testimonio, ha asumido de manera particular varios exámenes, compra diariamente los insumos para sus curaciones y asegura que ha enfrentado demoras y dificultades en la atención.

La paciente también manifestó que durante una consulta con un especialista fue informada de la posibilidad de una amputación. Sin embargo, señaló que posteriormente una junta médica concluyó que el procedimiento indicado era la extracción del cuerpo extraño y no la amputación de la extremidad.

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De acuerdo con su relato, la cirugía estaba programada para el próximo 22 de julio, pero recibió una comunicación en la que le informaban que el médico tratante no realizaría el procedimiento, situación que calificó como una grave afectación a su salud y que, según afirmó, la deja expuesta a una posible infección.

Tras hacerse viral el caso, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, anunció la intervención de la entidad

“Esto es inadmisible. He ordenado una inspección a la clínica la FOSCAL para que rinda cuentas por este caso. Así mismo, el equipo de superdefensores está acompañando el caso para que la atiendan lo antes posible. No quiero pensar que le están negando el servicio porque es una usuaria de Nueva EPS”, manifestó el funcionario.

Hasta el momento, la Clínica Foscal no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia de la paciente ni sobre las afirmaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud.