Bucaramanga institucionalizará el Día de Madre y Padre Comunitarios. ¿Qué significa la iniciativa?

Las madres comunitarias y los padres comunitarios de Bucaramanga tendrán, a partir de este año, una fecha especial para exaltar su trabajo y, además, acceso a una oferta institucional del municipio dirigida a atender algunas de sus necesidades y las de sus familias.

La iniciativa, presentada por el concejal Diego Armando Lozada Trujillo, fue aprobada en segundo debate de manera unánime por los 19 concejales y recibió el visto bueno de la administración municipal. La propuesta establece el 9 de noviembre como el Día de la Madre y el Padre Comunitario en la capital santandereana.

Según explicó Lozada en entrevista con Caracol Radio, el objetivo no es únicamente establecer una fecha de reconocimiento, sino generar acciones concretas desde la administración municipal para estos trabajadores.

“No solamente busca determinar el día como tal, sino desprender una oferta institucional importante que va desde el tema educativo hasta los emprendimientos para la madre comunitaria y su familia”, explicó el concejal.

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La propuesta busca reconocer la labor que durante años han desarrollado estas mujeres en los barrios y comunas de la ciudad, mientras muchas familias salen a trabajar y dejan bajo su cuidado a sus hijos.

Lozada destacó que las madres comunitarias han sido fundamentales en la construcción del tejido social de Bucaramanga y señaló que su trabajo ha implicado sacrificios personales y familiares.

También buscan mejorar las condiciones de los hogares infantiles

El concejal aseguró que, durante recorridos por diferentes barrios, han encontrado necesidades en algunos hogares infantiles, entre ellas problemas relacionados con infraestructura, pisos y dotación para los niños.

“Muchos de ellos en los recorridos que hacemos en los barrios los encontramos sin enchape, incluso baldosas, en un estado no propicio para poder tener un ambiente sano, saludable para cada uno de los niños”, manifestó.

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La iniciativa contempla, de acuerdo con el concejal, acciones que incluyen microcréditos, apoyo educativo, acompañamiento psicosocial y acceso a la oferta institucional del municipio.

El cabildante calificó la aprobación como un hecho histórico y sostuvo que se trata de pasar del reconocimiento simbólico a un acompañamiento efectivo para quienes durante años han prestado este servicio social.

La primera celebración oficial está prevista para el 9 de noviembre, fecha en la que se espera realizar un acto de reconocimiento a las madres y padres comunitarios de Bucaramanga.