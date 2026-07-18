Incendio forestal amenaza el Cerro de Barco, ícono ambiental de El Peñón, Santander

Incendio forestal genera preocupación en El Peñón, Santander. Foto: Gestión del Riesgo de Desastres | Santander

Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades de El Peñón en Santander, debido a que las llamas avanzan sobre el Cerro de Barco, uno de los principales símbolos naturales y ambientales del municipio.

De acuerdo con las autoridades, la emergencia se registra en una zona de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de control por parte de los organismos de socorro.

Además de la pérdida de cobertura vegetal, el incendio amenaza la biodiversidad del cerro, reconocido por su valor paisajístico, ecológico y turístico de la región.

Las autoridades realizan monitoreo permanente mientras coordinan acciones para contener la emergencia y evitar mayores afectaciones.

Preocupación por incremento de incendios forestales tras llegada del fenómeno de El Niño:

Esta emergencia también refleja el incremento del riesgo de incendios forestales durante la temporada de altas temperaturas en Santander. En las últimas horas se han presentando incendios forestales en los municipios de Charta, Matanza y Piedecuesta.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar quemas y reportar de inmediato cualquier foco de incendio, con el fin de facilitar una respuesta oportuna y evitar mayores afectaciones.