Estudiantes de un colegio de Girón se quedarán sin presentar el ICFES: denuncian negligencia

Padres de familia y docentes del Instituto Miguel Sánchez Hinestroza, ubicado en la vereda Acapulco de Girón, denunciaron que los estudiantes de grado 11 no fueron inscritos de manera definitiva para presentar las Pruebas Saber 11, luego de que, presuntamente, la secretaria de la institución no realizara el pago correspondiente ante el ICFES, pese a que las familias habían entregado el dinero desde marzo.

La situación salió a la luz cuando los estudiantes comenzaron a notar que no habían recibido la citación para el examen. Según relató la docente Adriana Borges Pinzón a Caracol Radio, fue ella quien decidió comunicarse directamente con el ICFES para verificar qué estaba ocurriendo.

“Me dijeron que los muchachos hicieron la preinscripción, pero no se realizó el pago. Es decir, no finalizó la inscripción como debería ser”, comentó.

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La profesora explicó que durante varios meses la secretaria de la institución les aseguró que el trámite estaba completo y que los pagos ya se habían efectuado. Sin embargo, cuando le solicitaron los soportes, reconoció que el proceso no se había finalizado.

Una de las madres afectadas, Yenny Paola Hernández, mamá de la personera del colegio, aseguró que después de insistir y de pedir respuestas ante la preocupación de los alumnos, la funcionaria finalmente admitió lo ocurrido durante una reunión con la comunidad educativa. “Ella manifestó que se le había olvidado, que tenía mucho trabajo y que no había podido hacer la inscripción”.

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Los padres sostienen que cada estudiante entregó cerca de 72 mil pesos para cubrir la inscripción y que muchos hicieron un esfuerzo adicional para pagar cursos de preparación. Yenny Hernández aseguró que su hija, quien además de ser la personera estudiantil es una de las alumnas con mejor desempeño académico de la institución, ha vivido con angustia lo ocurrido.

“Ella ha llorado, se siente muy mal y me dice que no lo puede creer. Nosotros hicimos el sacrificio de pagarle un pre-ICFES, de llevarla hasta Bucaramanga; ella se la pasa hasta tarde de la noche leyendo, haciendo prácticas y preparándose para que ahora no pueda presentar la prueba”, manifestó.

“Son estudiantes del campo con un muy nivel académico. Esto es una error grave”: docente

La preocupación de la comunidad educativa va más allá de la presentación del examen. La docente Adriana Borges advirtió que los estudiantes podrían perder la posibilidad de acceder este año a becas universitarias, ingresar a instituciones de educación superior e incluso ver comprometido su proceso de graduación. Explicó que se trata de jóvenes con un destacado desempeño académico y deportivo, varios de ellos con aspiraciones de ingresar a la Universidad Industrial de Santander (UIS).

“Hay muchachos muy buenos. Dos estudiantes de ese grupo llegaron a la final de unas olimpiadas matemáticas en Singapur y no pudieron viajar a representar a Colombia porque no tenían los recursos. Ellos estaban aspirando a una beca en la UIS. También hay jóvenes a quienes les habían prometido becas por su desempeño deportivo, pero ante esta situación ni siquiera van a poder ingresar a una universidad o al Sena”, lamentó la profesora.

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Por su parte, otra madre de familia, Tatiana Ardila Monroy, aseguró que conserva el comprobante de pago realizado al colegio. “Yo hice el pago desde el 11 de marzo de 2026 a la institución. Tengo el recibo de pago. Hay papás que pagamos pre-ICFES particulares, nos tocó hacer el esfuerzo con lo poquito que uno tiene para que ahora el colegio nos diga que no tiene solución”, expresó.

¿Qué dicen desde la institución educativa?

De acuerdo con los padres de familia y docentes, el rector de la institución, Juan Carlos Rueda, informó el caso a la Secretaría de Educación de Girón y anunció que adelantará gestiones ante el Ministerio de Educación y el ICFES para buscar una salida que permita a los estudiantes presentar las pruebas este año.

Sin embargo, hasta el momento, la respuesta entregada a la comunidad es que el cronograma nacional ya cerró y no existen inscripciones extemporáneas.

“El rector nos dijo que va a viajar el martes a Bogotá a ver qué puede solucionar, pero ya estamos sobre el tiempo. Nos dijo que había confiado en la secretaria, que ella en todo momento le mentía. Siempre fue diciéndole: yo ya hice el trámite, no se preocupe, tranquilo que todo está bien. O sea, ella siempre mantuvo la mentira”, concluyó Yenny Paola Hernández, madre de uno de los alumnos afectados.

Por ahora, la comunidad educativa permanece a la espera de una respuesta de las autoridades nacionales que permita a los estudiantes presentar las Pruebas Saber 11 el próximo domingo 26 de julio y no perder sus oportunidades de acceso a la educación superior.