Persisten cierres intermitentes en Troncal del Magdalena Medio en Santander: siguen las protestas

La protesta que desde hace varios días adelantan habitantes del Bajo Rionegro sobre la Troncal del Magdalena Medio continúa sin una solución. La comunidad mantiene los bloqueos en el sector de El Taladro, entre Sabana de Torres (Santander) y San Alberto (Cesar), mientras insiste en que las autoridades den respuesta a ocho exigencias que, aseguran, corresponden a necesidades básicas de la población.

En diálogo con Caracol Radio, Adriana Velásquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Socorranos, afirmó que la movilización no obedece a un capricho, sino a años de abandono institucional que afectan a más de 17.000 habitantes del Bajo Rionegro.

La líder comunal reveló cuáles son las exigencias de la comunidad para buscar llegar a acuerdos y poner fin a la protesta.

Las ocho peticiones de la comunidad:

Pavimentación de dos kilómetros con cemento asfáltico natural, una obra que, según la comunidad, fue prometida hace cerca de dos años y aún no se ejecuta.

con cemento asfáltico natural, una obra que, según la comunidad, fue prometida hace cerca de dos años y aún no se ejecuta. Construcción de 500 metros de placas huella , proyecto del que, aseguran, fueron retirados 67 metros inicialmente contemplados.

, proyecto del que, aseguran, fueron retirados 67 metros inicialmente contemplados. Aprobación de un proyecto de agua potable para beneficiar a 380 familias de Papayal, ante la advertencia de que el agua que consumen no es apta para el consumo humano.

de Papayal, ante la advertencia de que el agua que consumen no es apta para el consumo humano. Restablecimiento del servicio de gas para cuatro comunidades, donde cerca de 600 familias han tenido que volver a cocinar con leña debido a la suspensión del servicio.

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Inclusión de cinco barrios en los estudios del plan maestro de alcantarillado del corregimiento de San Rafael, ya que, según denuncian, unas mil familias quedaron por fuera.

del corregimiento de San Rafael, ya que, según denuncian, unas mil familias quedaron por fuera. Mayor frecuencia en la recolección de residuos sólidos , pues afirman que actualmente el servicio se presta cada mes y medio, generando problemas de salubridad

, pues afirman que actualmente el servicio se presta cada mes y medio, generando problemas de salubridad Mantenimiento de la vía secundaria que comunica a los corregimientos del Bajo Rionegro, responsabilidad que atribuyen a la Gobernación de Santander.

que comunica a los corregimientos del Bajo Rionegro, responsabilidad que atribuyen a la Gobernación de Santander. Limpieza del sistema de alcantarillado en San Rafael, Papayal y San José de los Chorros, donde denuncian rebosamientos constantes de aguas residuales.

La manifestación se desarrolla con un corredor humanitario que, según la comunidad, permite el paso de vehículos durante 20 minutos por cada hora y media de cierre. Los manifestantes aseguran que este mecanismo ha sido verificado por la Personería Municipal y la Policía.

Aunque recientemente se instaló una mesa de diálogo con delegados de la Gobernación de Santander, la líder comunal Adriana Velásquez, señaló que persiste la inconformidad porque varios de los compromisos anunciados no se han materializado. Entre ellos, mencionó el envío de un equipo especializado para la limpieza del alcantarillado, compromiso que, según afirmó, no se cumplió en los términos acordados.

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Velázquez aseguró que las comunidades mantienen la disposición de retomar las conversaciones con las autoridades, siempre que exista voluntad y cumplimiento efectivo de los acuerdos que permitan poner fin a la protesta, razón por la que invitó a que se retomen las mesas de diálogo.

“Son necesidades básicas que estamos solicitando y que llevamos años esperando. Históricamente ha existido un abandono institucional y creemos que, por lo menos, lo básico lo tengan las comunidades, a lo cual tienen derecho”, expresó.

Manifestó también que las comunidades decidieron permanecer en la vía porque las problemáticas que reclaman afectan su vida diaria. “Aquí tenemos adultos mayores cocinando con leña, el agua que consumimos no es apta para el consumo humano y las basuras duran hasta un mes y medio sin ser recogidas. Son necesidades básicas”, concluyó.