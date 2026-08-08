El Magdalena, presente en la posesión de Abelardo de la Espriella

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, estuvieron este viernes en Cali durante la posesión de Abelardo De la Espriella como nuevo presidente de Colombia, en el inicio de un nuevo periodo de Gobierno Nacional.

Una fotografía compartida por el alcalde de Santa Marta muestra a Pinedo junto a la gobernadora Guerra y otros mandatarios que asistieron a la ceremonia, entre ellos el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y los alcaldes de Bogotá y Medellín.

Más allá del acto protocolario, la presencia de los mandatarios del Magdalena estuvo acompañada de una agenda de asuntos que buscan llevar al Gobierno Nacional. Entre las prioridades del departamento se encuentran la seguridad, la infraestructura vial, el acceso al agua potable, el saneamiento básico, el desarrollo productivo y el cierre de brechas sociales.

Para Santa Marta, uno de los principales retos será avanzar en una solución definitiva al problema del agua, además de fortalecer la seguridad y gestionar proyectos de infraestructura que respondan al crecimiento de la ciudad y mejoren la calidad de vida de los samarios.

La gobernadora Margarita Guerra aseguró que llega a este nuevo escenario con una agenda de prioridades para el departamento y con la intención de fortalecer el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional.

“Tenemos agenda preparada de todos los temas que tenemos que tocar del departamento, que son prioritarios desde el nivel nacional.

Es una manera de decir: vamos a trabajar de una manera articulada, vamos a reunirnos también con unos ministros, se trata de seguir haciendo sinergias”, señaló la mandataria.

Por su parte, el alcalde Carlos Pinedo destacó la importancia del inicio del nuevo Gobierno y reiteró su disposición para trabajar conjuntamente en los proyectos que requiere Santa Marta, especialmente aquellos relacionados con el bienestar de los samarios.

Con el inicio del nuevo periodo presidencial, tanto la Gobernación del Magdalena como la Alcaldía de Santa Marta buscan fortalecer su interlocución con los ministerios y entidades nacionales para que las necesidades y proyectos prioritarios del territorio puedan traducirse en recursos, obras y soluciones concretas.