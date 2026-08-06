Se pidió beneplácito a embajada de Alemania, pero se retiró: Canciller Rosa Villavicencio

La canciller Rosa Villavicencio aseguró en 6AM W de Caracol Radio que el Gobierno alcanzó a solicitar el beneplácito para designar un embajador en Alemania, pero posteriormente decidió retirar ese trámite.

“Se pidió un beneplácito, pero se retiró inmediatamente. Allí aún está la embajadora de carrera Yadir Salazar Mejía y ella permanecerá hasta que el nuevo gobierno decida que debe regresar”, afirmó la ministra.

Rosa Villavicencio defendió nombramientos en el exterior del Gobierno Petro

La canciller también defendió la política de nombramientos del Gobierno Petro en el servicio exterior y aseguró que la administración saliente realizó cerca de 20 designaciones de embajadores, una cifra que, según dijo, es inferior a la de gobiernos anteriores y que permitió mantener una amplia presencia del cuerpo diplomático de carrera en las misiones.

“Al nuevo gobierno le dejaron cerca de 20 embajadas para que nombre a quien decida, cosa que no había ocurrido con otros gobiernos”, señaló.

Agregó que el único nombramiento realizado recientemente obedeció a una necesidad del servicio en Nueva Loja, donde fue designada la secretaria general para asumir funciones consulares.

La canciller Rosa Villavicencio defendió los cambios implementados en el ingreso a la carrera diplomática y aseguró que durante su gestión las diferencias con los sindicatos fueron mínimas, gracias a que se cumplieron los procesos de consulta y se alcanzaron varios consensos.

¿Por qué se buscó flexibilizar los requisitos para nombramientos en embajadas?

Frente a las críticas por la flexibilización de algunos requisitos, como el dominio de un segundo idioma, la canciller explicó que la decisión buscó ampliar el acceso de personas provenientes de regiones históricamente excluidas y de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Villavicencio recordó que la ley permite que un porcentaje de los integrantes del servicio exterior no pertenezca a la carrera diplomática y afirmó que la inclusión de estas comunidades responde a la necesidad de que la diplomacia represente la diversidad del país.

En ese sentido, sostuvo que hablar una lengua indígena, aunque no sea oficial en el ámbito diplomático internacional, no debe ser un obstáculo para hacer parte del servicio exterior.

Incluso, señaló que el Gobierno impulsó una resolución para promover una mayor representación de los pueblos indígenas en los escenarios multilaterales.

Exigir segundo idioma en embajadas excluía a personas de territorios sin colegios bilingües

La canciller también argumentó que exigir un segundo idioma como requisito excluía a aspirantes de territorios donde no existen colegios bilingües ni las mismas oportunidades educativas que en las grandes ciudades. Por ello, aseguró que el objetivo fue construir una escuela diplomática “más inclusiva y abierta”, sin eliminar el mérito, sino acercando las convocatorias a las regiones y ampliando las oportunidades de acceso.

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