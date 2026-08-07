Recuperar Ecopetrol es una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno: Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella dio su primer discurso en medio de la ceremonia de posesión de este 07 de agosto de 2026, con este, dio inicio a su periodo presidencial.

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Seguridad energética:

“La seguridad energética es un asunto de soberanía nacional. Ningún país del mundo puede aspirar a un futuro de prosperidad si deliberadamente renuncia a aprovechar los recursos que el creador puso en su territorio. Ecopetrol, la empresa más importante del país y uno de los mayores patrimonios de la nación fue alevosamente depredada durante los cuatro años que hoy concluyen”.

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Sobre Ecopetrol:

El mandatario indicó que las utilidades de la empresa pasaron de 32 billones en el año 2022 a 9 billones el año pasado.

“Perdió la nación, pero también perdieron cientos de miles de compatriotas que invirtieron sus ahorros en esa compañía. Recuperar Ecopetrol será una prioridad, definitiva y absoluta de mi gobierno.

No podemos resignarnos a tener reservas probadas de petróleo para apenas unos años, ni aceptar la caída de nuestra reserva de gas”.

Agregó que: “Recuperaremos la solidez de Ecopetrol, ampliaremos nuestras reservas estratégicas y así aseguraremos el abastecimiento de petróleo y gas, atrayendo nuevamente la inversión a ese importante sector de la economía colombiana”.

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Fracking:

“Impulsaré una política firme de exploración y producción de hidrocarburos. Anuncio que se autorizará bajo los más altos estándares técnicos y ambientales, el desarrollo del fracking responsable y sostenible. Gracias a esta decisión podremos garantizar nuestra seguridad energética y evitaremos que continúe el empobrecimiento sistemático de nuestro país. Creo en la transición energética. Estoy convencido de que debemos avanzar hacia fuentes de energía cada vez más limpias, eficientes y diversificadas”.

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