“Fronteras no pueden convertirse en refugio de la corrupción”: Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente de Colombia: esto dijo

Este 7 de agosto, el abogado Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

De la Espriella fue crítico con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, pues advirtió que los cuatro años que terminan “estuvieron marcados por un manejo de los recursos públicos que indigna a cualquier ciudadano honrado”. En ese sentido, prometió que entregará la Presidencia en 2030 “con las instituciones fortalecidas”.

“Mientras millones de compatriotas cumplían con sus obligaciones tributarias, desde el alto gobierno trataron esos recursos como un botín propio”, repuso.

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También prometió que hoy mismo comenzará a implementar “herramientas modernas para detectar el uso indebido de los recursos públicos”, por lo que no tolerará “ningún escándalo de corrupción, por pequeño que sea”.

En cuanto a los hechos de corrupción que tuvieron lugar en el gobierno Petro, De la Espriella afirmó: “Desde el día de mi victoria mi equipo documentó la tarea de la corrupción que dejan. Toda la información será puesta en manos de la Fiscalía y acudiré a los organismos internacionales”.

En esa línea, indicó que “las fronteras no pueden convertirse en refugio de la corrupción”, lo cual recordó el caso de Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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