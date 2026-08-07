Respetaré el orden jurídico vigente, pero lo revisaré: Abelardo de la Espriella sobre la JEP

Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente de Colombia: esto dijo

El abogado Abelardo de la Espriella juró este 7 de agosto como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

En su pronunciamiento, el nuevo mandatario hizo mención a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señaló que, así como lo prometió durante su campaña, le pondrá la lupa a este tribunal.

Para De la Espriella, un país como Colombia, que lleva décadas padeciendo al terrorismo, “no puede aceptar, en ninguna circunstancia, que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas”.

No obstante, reconoció que, si bien será respetuoso del “orden jurídico vigente”, revisará “con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació sin reconocer la voluntad popular”.

También afirmó que la reconciliación “no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia”, sino que esta “descansa sobre la dignidad de las víctimas, el imperio de la ley y la certeza de que en Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”.

“La JEP no es un tribunal judicial, lava las manos de narcoterroristas de las Farc”: Abelardo de la Espriella

El pasado 9 de junio, en entrevista con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, Abelardo de la Espriella, en aquel entonces aspirante a la Presidencia, lanzó críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al asegurar que la entidad no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creada tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas FARC.

Al ser consultado sobre si impulsaría cambios que afecten la continuidad de la jurisdicción, el aspirante reiteró su rechazo al organismo y cuestionó tanto su funcionamiento como los resultados obtenidos hasta ahora.

“La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal”, afirmó.

El candidato sostuvo que la jurisdicción no ha logrado garantizar justicia para las víctimas del conflicto armado y aseguró que los avances de la entidad han sido insuficientes.

“La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”, aseguró.

Más allá de sus cuestionamientos sobre el funcionamiento de la entidad, el aspirante puso especial énfasis en los recursos públicos destinados a su operación.

“Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como esos gaste tanto dinero sin producir resultado alguno”, manifestó.

Según explicó, actualmente su principal preocupación no es la discusión jurídica sobre la jurisdicción, sino el impacto fiscal que representa para el Estado.

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“Yo ya no le estoy pidiendo justicia a la JEP, es imposible que puedan darle justicia a las víctimas. Lo que me preocupa hoy es la cantidad de plata que cuesta ese bodrio y que le podemos devolver al bolsillo de los colombianos”, aseguró.

No obstante, aunque ha sido uno de los críticos más visibles de la JEP, el candidato indicó que cualquier medida relacionada con la entidad se desarrollará dentro del marco constitucional y legal vigente.

“Haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”, afirmó.

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