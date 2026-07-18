Alfredo Deluque señala a Uribe de mentir: “parece ser que la confrontación es lo único que lo mueve”

El senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, quien sería el favorito para presidir el Senado, le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de relacionarlo, indirectamente, con malos manejos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, específicamente en la sucursal de La Guajira.

En su mensaje, el exmandatario y líder natural del Centro Democrático comparó a Deluque con el senador Honorio Henriquez, quien es el candidato de su partido para ejercer la presidencia del Senado.

A propósito, el congresista guajiro aseguró que en una democracia es válido que el exmandatario exprese libremente su simpatía por su candidato Henríquez; sin embargo, dijo que “eso no le da derecho a mentir”.

“Entérese, quiero creer que no lo sabe, que quienes manejaron el Bienestar Familiar en La Guajira en las épocas controvertidas hacían parte de sectores políticos cercanos a usted, no a mí”, le contestó.

Aún así, aclaró que no entrará en discusiones con el expresidente de la República y que su interés es abrir canales de diálogo con todos los sectores políticos.

En contexto: Uribe cuestionó que Deluque pueda ser presidente del Senado: “recibió beneficios del Gobierno Petro”

“No entraré en dimes y diretes con usted, ni en más confrontaciones públicas con usted porque lo mío es la concertación y no la confrontación, que parece ser lo único que lo mueve en estos momentos de su vida”, agregó.

Finalmente, le ratificó que será garantista, en caso de presidir la cámara alta del Congreso.

“Conmigo todos los colegas tendrán garantías, lo cual no parecería ocurrir en una presidencia manejada por usted”, sostuvo.

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