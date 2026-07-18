Gobierno electo precisa que aportes del BID no financiarán el empalme: esto dijo Restrepo

En la tarde de este sábado, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se refirió a la exclusiva de Caracol Radio que reveló que el Banco Interamericano de Desarrollo no ha destinado ningún dinero para apoyar el proceso de empalme. “El BID no ha destinado US $60 millones no reembolsables para apoyar el proceso de empalme de transición en Colombia”, se lee de forma textual en el documento enviado a Caracol Radio.

Tras la polémica que se desató tras la revelación del documento, el vicepresidente electo se pronunció a través de su cuenta de X explicando que el BID sí entregará 63 millones de dólares al país, pero no serán para el empalme; serían para acompañar, durante los primeros meses de gobierno, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado. Según explicó Restrepo, el objetivo será conseguir “las bases de las reformas y las inversiones que marcarán el rumbo del país durante los próximos años”.

En ese sentido, los recursos que ofrece el BID no serían destinados para el empalme, como en una ocasión anterior lo había afirmado el presidente electo el 29 de junio, en uno de sus pronunciamientos a través de sus redes sociales.

¿Qué dice el BID sobre el aporte?

Este sábado, el BID publicó un comunicado en el que reiteró su intención de mantener una cooperación técnica no reembolsable con el país. Explicó que tiene una cartera activa de aproximadamente 63 millones de pesos en recursos de cooperación técnica no reembolsable para Colombia, que corresponden a operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso. La idea es que esos recursos sean implementados y usados de acuerdo con los cronogramas de ejecución de cada operación y las fechas definidas conjuntamente entre el Gobierno de Colombia y el Banco.

Indicaron que estos recursos apoyarán al nuevo Gobierno en la estructuración e implementación de las principales iniciativas nacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia de estabilidad y sostenibilidad fiscal, la agenda de crecimiento económico y competitividad, el fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos estratégicos de infraestructura, productividad e inversión.

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Finalmente, el BID señala que en las últimas reuniones con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y con los ministros de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo designados del nuevo Gobierno, se consolidó una hoja de ruta para dar continuidad a este proceso de cooperación y acelerar la preparación de las iniciativas prioritarias para el país.

Tras la reunión, se tomó la decisión de iniciar una mesa técnica que estaría el 29 y 30 de julio. Esta mesa de trabajo será encabezada por la vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González, que trabajará junto al equipo del Gobierno de Abelardo de la Espriella “en la estructuración de las operaciones de cooperación y en la identificación de los proyectos estratégicos que respaldarán las prioridades del inicio de la nueva administración”.

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