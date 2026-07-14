Gobierno Nacional prioriza atención a Boyacá, Arauca, Casanare y Norte de Santander tras emergencias

Boyacá

Boyacá fue uno de los cuatro departamentos priorizados por el Gobierno Nacional para recibir apoyo tras las emergencias provocadas por las intensas lluvias que han afectado al piedemonte llanero y al oriente del país. Entre las principales necesidades identificadas están las afectaciones en los sistemas de acueducto, la infraestructura vial y la entrega de ayudas humanitarias.

El director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, explicó que, tras una reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, se consolidaron las necesidades presentadas por Boyacá, Arauca, Casanare y Norte de Santander.

"En el caso de Boyacá sabemos la afectación que presentan varios municipios en el tema de acueducto, lo que hace necesario que desde el Viceministerio de Agua se despliegue todo el apoyo técnico para ayudar a garantizar el suministro de agua", afirmó.

El funcionario indicó que los gobernadores de los cuatro departamentos expusieron los requerimientos al Gobierno Nacional luego de declarar la calamidad pública y de agotar, en algunos casos, sus capacidades operativas para atender la emergencia.

Además de la asistencia para los acueductos, el Gobierno Nacional priorizará la entrega de ayudas humanitarias a los municipios con mayor número de familias afectadas y avanzará en la atención de la infraestructura vial, especialmente de los puentes que resultaron comprometidos por las crecientes y deslizamientos.

“Desde la Unidad Nacional vamos a estar muy atentos para brindar acompañamiento y asistencia directa a cada uno de los municipios que lo requieran, porque la temporada de lluvias en esta región no ha terminado y, de acuerdo con el informe del IDEAM, las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días”, señaló.

El director encargado de la UNGRD indicó que el Ministerio de Agricultura también estructura un plan de respuesta para atender las afectaciones en el sector agropecuario de los cuatro departamentos afectados por la temporada de lluvias.