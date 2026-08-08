Estados Unidos anuncia que destinará US$1.000 millones para Colombia en temas de seguridad

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el Gobierno del presidente Donald Trump está colaborando con el Congreso para entregar una ayuda de mil millones de dólares como parte de un “paquete de seguridad para apoyar a la administración del presidente de la Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes”.

El anuncio de estas ayudas ocurre tras la presencia de la delegación estadounidense, encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche, en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

“Esta delegación demuestra el compromiso de Estados Unidos con el fortalecimiento de la relación entre Estados Unidos y Colombia y la profundización de nuestra alianza económica y de seguridad compartida”, indica el Departamento de Estado.

¿Cuál es el objetivo de las ayudas de Estados Unidos?

Ante la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, los recursos serán destinados a 6 objetivos:

Fortalecer las fuerzas de seguridad de Colombia en nuestra lucha conjunta contra las organizaciones terroristas extranjeras (OTE) y las organizaciones criminales transnacionales (OCT). Interrumpir las operaciones de organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales mediante la congelación de activos. Ampliar significativamente las operaciones de erradicación de la coca y de interdicción de la cocaína. Detener los flujos de inmigración ilegal mediante una mayor coordinación en materia de seguridad fronteriza. Recuperar, mantener y consolidar la presencia estatal en territorios que antes estaban controlados por grupos armados. Proteger a los niños del reclutamiento forzoso y la explotación por parte de grupos armados.

Crecimiento económico

Los mil millones de dólares también abren la puerta a “incrementar el comercio y profundizar los lazos económicos entre nuestros países” y por ello el Departamento de Estado resalta una serie de metas compartidas con Colombia entre las que se incluye:

Contribuir a los fondos de ayuda internacional que ayuden a las comunidades colombianas a recuperarse de desastres naturales.

Poner en marcha un diálogo bilateral de prosperidad que sirva de plataforma para estabilizar la economía colombiana.

Fortalecer las pequeñas y medianas empresas colombianas de los sectores agroindustrial, manufacturero y de servicios tecnológicos

Modernizar la infraestructura digital, portuaria y energética de Colombia

Impulsar la cooperación bilateral en materia de energía nuclear.

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