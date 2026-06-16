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Javier Pava vuelve a la Dirección de la UNGRD tras renuncia de Carlos Carrillo

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que el Gobierno Nacional volvió a nombrar director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD) a Javier Pava, el primero en ese cargo en la administración Petro.

“Nombran al primer director, Javier Pava”, afirmó.

Según recordó Sánchez Cristo, a Pava le pidieron en su momento la renuncia, a pesar de ser “de la entraña” del presidente Gustavo Petro.

“Lo obligaron a renunciar y ahí nombró a Olmedo López. Ahí arrancó ese gigantesco buque insginia de la corrupción que tiene en la cparcel, no solo a Olmedo, sino a varios ministros y congresistas.

¿Por qué el presidente Petro nombra a Javier Pava en la UNGRD?

Para el director de 6AM W, el mandatario de los colombianos se estaría “blindando” en los últimos meses de su gobierno. “Javier Pava le da garantía de que los políticos no le volverán a meter mano”.

Escuche el análisis completo de Julio Sánchez Cristo aquí: