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16 jun 2026 Actualizado 12:58

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Javier Pava vuelve a la Dirección de la UNGRD tras renuncia de Carlos Carrillo

Julio Sánchez Cristo analizó el regreso de Javier Pava a la Dirección de la UNGRD a pocos meses de que termine el Gobierno Petro.

Javier Pava vuelve a la Dirección de la UNGRD tras renuncia de Carlos Carrillo

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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que el Gobierno Nacional volvió a nombrar director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD) a Javier Pava, el primero en ese cargo en la administración Petro.

“Nombran al primer director, Javier Pava”, afirmó.

Según recordó Sánchez Cristo, a Pava le pidieron en su momento la renuncia, a pesar de ser “de la entraña” del presidente Gustavo Petro.

“Lo obligaron a renunciar y ahí nombró a Olmedo López. Ahí arrancó ese gigantesco buque insginia de la corrupción que tiene en la cparcel, no solo a Olmedo, sino a varios ministros y congresistas.

¿Por qué el presidente Petro nombra a Javier Pava en la UNGRD?

Para el director de 6AM W, el mandatario de los colombianos se estaría “blindando” en los últimos meses de su gobierno. “Javier Pava le da garantía de que los políticos no le volverán a meter mano”.

Escuche el análisis completo de Julio Sánchez Cristo aquí:

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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