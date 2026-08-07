Presidente De la Espriella anunció que firmará el decreto de congelamiento de gasto público

Durante su discurso de posesión, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que en las próximas horas firmará un decreto para congelar el gasto público, una de las primeras medidas de su Gobierno para ordenar las finanzas nacionales y recuperar la confianza en la economía.

“Ningu na economía comienza a irle bien si no empieza por la conquista de la confianza”, afirmó el mandatario, al destacar este factor como uno de los activos más importantes para el desarrollo de una nación.

De la Espriella sostuvo que el crecimiento económico requiere un manejo responsable de los recursos públicos y condiciones que favorezcan la inversión. En ese sentido, cuestionó el aumento del gasto estatal y advirtió sobre sus efectos en las finanzas del país.

“Ninguna economía prospera cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto por el dinero de los contribuyentes y compromete irresponsablemente el futuro de las nuevas generaciones”, señaló.

El presidente anunció que la medida será adoptada en las próximas horas. “Firmaré el decreto de congelamiento del gasto público”, afirmó, al tiempo que cuestionó la gestión económica de la administración saliente y el crecimiento del gasto sustentado, según dijo, en un elevado nivel de endeudamiento.

Antes de emprender las transformaciones económicas que, a su juicio, necesita Colombia, De la Espriella aseguró que su Gobierno deberá “poner la casa en orden”. “Ese será el primer deber de mi Gobierno”, sostuvo.

El mandatario también garantizó que los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable serán preservados durante su administración, pese a las medidas de ajuste que anunció para contener el gasto público.

Con estas decisiones, el nuevo Gobierno plantea como una de sus primeras prioridades la disciplina fiscal, el control del gasto y la recuperación de la confianza de los inversionistas y de los ciudadanos en las finanzas del país.