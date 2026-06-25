Colombia envía ayuda inmediata a Venezuela bajo la coordinación UNGRD: “ponemos todo a disposición”
Javier Pava, nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) habla sobre el apoyo de Colombia a Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron este miércoles 24 de junio al país.
Colombia envía ayuda inmediata a Venezuela bajo la coordinación UNGRD: “ponemos todo a disposición”
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...