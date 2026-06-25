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25 jun 2026 Actualizado 13:07

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Colombia envía ayuda inmediata a Venezuela bajo la coordinación UNGRD: “ponemos todo a disposición”

Javier Pava, nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) habla sobre el apoyo de Colombia a Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron este miércoles 24 de junio al país.

Colombia envía ayuda inmediata a Venezuela bajo la coordinación UNGRD: “ponemos todo a disposición”

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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