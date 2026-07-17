Usuarios de Nueva EPS en Manizales piden al gobierno electo soluciones definitivas a crisis de salud

Manizales

En la mañana del jueves 16 de julio marcharon por el centro de la capital de Caldas decenas de afiliados de Nueva EPS reclamando que la entidad prestadora de salud pague a los hospitales de la ciudad de Manizales.

“Desafortunadamente, no tenemos en Manizales ni en el Eje Cafetero directivas que se encarguen de la situación, están entregando medicinas a domicilio a quienes nunca lo han solicitado, ayer cometieron ese mismo error. No quieren dar la cara para pagar a clínicas y hospitales para cumplir los compromisos que realizó el interventor en su visita a la capital caldense”, explica Gabriel Antonio Palacio, presidente de la Asociación de Usuarios de Nueva EPS en Manizales y Caldas.

Igualmente, temen que la atención en el Hospital Santa Sofía colapse. “Seguimos cerrados en el SES Hospital de Caldas, en la clínica psiquiátrica, en el hospital geriátrico, en Diagnostimed y, próximamente, en Unión de Cirujanos Oncólogos de Occidente, hospital infantil, Avidanti Villapilar y no sabemos qué haremos, puesto que es la única entidad que atiende, esto es un problema de todos y solicitamos el acompañamiento de todos los afiliados”.

El líder en salud presume que la deuda de Nueva EPS con las IPS de la ciudad asciende a unos $ 800.000 millones y lamenta que “el gerente regional Luis Carlos Velandia, cada vez que lo llamo me responde que está en la Asamblea del Quindío, se encuentra en Risaralda, es decir, descuidó totalmente a Caldas y Manizales. La esperanza que tenemos es que el gobierno entrante cumpla pagando los 10 billones de pesos que prometió para empezar a solucionar el problema de la salud”.

Pacientes perjudicados

Rodrigo Nieto es uno de los 400.000 pacientes que llevan varios meses perjudicado por la falta de atención y a continuación nos cuenta la dificultad que atraviesa.

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“Tengo demasiados inconvenientes, tanto en la entrega de medicamentos, como con una cirugía que tengo pendiente. Hace 6 meses me descubrieron una enfermedad y en tres ocasiones me han vacilado el procedimiento médico. Me mandaron a la Clínica de La Presentación, me asignaron una cita para el pasado 6 de mayo, me canalizaron, me llevaron al quirófano, estuve esperando una hora para que la eps autorizara una cama para mí, pero al no efectuarse, me descanalizaron y me enviaron a la casa”.

Rodrigo, un hombre de la tercera edad, sufre de una disección de pólipo y su preocupación aumenta día a día, ya que “hace 7 meses tenía 5 centímetros de grosor, imagínese cómo estará eso ahora. Yo mantengo con constantes cólicos, es horrible y estoy esperando a que me den solución”.

Hoy se realizará una nueva sesión de la mesa intersectorial de salud para evaluar la situación de la salud en el departamento.