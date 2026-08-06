La fiscalía reformula cargos contra exalcalde caldense por muerte de mujer trans en Manizales

Manizales

La Fiscalía General de la Nación reformuló la imputación de homicidio agravado por feminicidio agravado e intento de homicidio, por lo que el exgerente comercial de Inficaldas y ex alcalde de Filadelfia (Caldas), William Jairo Noreña, podría enfrentar una pena cercana a los 41 años. Esto dijo la fiscal en la audiencia.

“Es errada la base de horizontalidad en las relaciones, este no es el escenario, es porque lo ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en más de 11 años de jurisprudencia en materia de feminicidio con ocasión de la ley Rosa Elvira Celis. Se ha establecido que los contextos de trabajo sexual no se entienden como meras relaciones contractuales, sino que son verdaderos escenarios de relaciones de poder de naturaleza sexual, económica y personal que se analizan desde la perspectiva de género y no en aparente igualdad”.

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La defensa del exmandatario municipal, argumenta que su cliente se defendió ante un ataque con arma blanca como fue manifestado por el procesado desde un principio.

“He dejado mi posición muy clara desde el inicio, no me parece su señoría que usted ya debería tomar la decisión que corresponde en este caso, lo digo desde lo jurídico y con todo el respeto, que la fiscalía no me aclare un hecho relevante, sus argumentos fueron retóricos porque dice que hay elementos nuevos en el trasegar jurídico, pero no menciona cuales son, entonces desde el punto de vista subjetivo, acá cambian los roles porque hagamos una alteración de los mismos en pretender que se aplique la teoría del caso. La imputación es un recuento histórico de lo que sucedió y tiene interés para el derecho penal”.

Noreña no aceptó cargos y se está a la espera de que se defina su situación jurídica.

Cabe recordar que el Noreña fue capturado en febrero de este año cuando, al parecer, le disparó a una mujer trans identificada como Daniela al interior de una residencia en el centro de la ciudad de Manizales; además, una persona resultó herida en uno de sus glúteos al recibir un impacto de bala.