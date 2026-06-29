SES Hospital de Caldas cerrará servicios el 1 de julio a cerca de 390.000 afiliados de Nueva EPS

Manizales

Por no llegar a un acuerdo entre las directivas del SES Hospital Universitario de Caldas y Nueva EPS, la decisión es cerrar servicios a partir del 1 de julio a los pacientes de Nueva EPS. Jhon Jairo Duque, director asistencial del centro hospitalario, lamenta que la decisión producirá dificultades a miles de personas en el departamento y sus alrededores.

“Cerramos servicios, excepto urgencias vitales y algunas áreas que por disposiciones legales no podamos hacerlo. Con corte a 31 de mayo, la cartera superaba los $ 77.000 millones, la misma que no ha sido reconocida por ninguno de los interventores de la Nueva EPS. En segundo lugar, en febrero de este año se hicieron mesas de trabajo con el anterior interventor Óscar Gálvez y su equipo directivo, se derivaron unos compromisos de pago de $ 21.000 millones que a la fecha han incumplido”.

Agrega que en tercer lugar, la puesta en marcha de la plataforma tecnológica Factramed de Nueva EPS destinada para la revisión y auditorías de cuentas médicas, no han sido notificadas las glosas por el orden de $ 73.000 millones, enfatiza que en mayo pasado solo se notificaron $ 38 millones, es decir, el 53 por ciento de ese gran total.

“El pago de junio, no menos importante, no ha superado los 1.900 millones de pesos que comparado con una facturación en el mismo mes va a superar los $ 12.000 millones; esto prendió las alarmas. En este contexto, no queda otra posibilidad de cerrar, dejando la puerta abierta y teniendo la disponibilidad de trabajar con la Nueva EPS, siempre y cuando cumplan los compromisos de pago y el reconocimiento de la cartera”, señala el doctor Óscar Gálvez.

La veeduría de usuarios lamenta el cierre

Por su parte, los afiliados critican la decisión, acusan a la Nueva EPS de no pagar a tiempo a la IPS las deudas que existen desde abril pasado. Gabriel Antonio Palacio, presidente de la veeduría de usuarios de Nueva EPS en Caldas, cuenta el contexto que atraviesan algunos centros hospitalarios en la ciudad.

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“Personalmente, solicité a la asamblea nacional cumplir con las obligaciones de lo pactado de los 5.000 millones de pesos que le deben de abril, mayo y junio y la Nueva EPS se comprometió en mi presencia. Veo con preocupación la situación, ¿quién nos va a responder cuando ya tenemos cierres en la Clínica Avidanti? Se rebosó la copa con el SES Hospital de Caldas, el Hospital Santa Sofía ya no va a tener la estructura física ni médica para cubrir las necesidades de la población”.

Palacio cuestiona por qué los afiliados a dicha entidad promotora de salud reciben estos tratos, ya que pagan a tiempo pagan la mensualidad: ¿dónde está la plata? ¿Qué culpa tenemos la población afiliada al asegurador con tanto embargo?” Envía el siguiente mensaje, “¿Eso es lo que nosotros nos merecemos recibir de su parte como interventor y de los diferentes órganos de la Nueva EPS nacional, departamental y municipal? Le hago un llamado muy respetuoso al doctor Jorge Ibáñez, en sus manos está, cabe la responsabilidad para que cubran a tiempo la necesidad en cartera a este centro hospitalario y no nos perjudiquen más”.

Cabe recordar que el pasado 23 de abril, anunciaron de la entidad de salud que la cartera se agravaba por la deuda de 70.500 millones que debían de Nueva EPS, ya que no contaban con los recursos suficientes para pagar sueldos ni comprar insumos médicos.