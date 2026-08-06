En septiembre se reactivará la ruta aérea Manizales - Medellín: ¿Cuánto demora el viaje?

Manizales

La conectividad aérea entre las capitales de Caldas y Antioquia se reactivará el próximo 16 de septiembre con un vuelo que despegará a primera hora los lunes, miércoles y viernes a las 7:40 de la mañana con el objetivo de desarrollar estratégicamente, la movilidad, el turismo, los negocios y la economía del departamento.

“Tenemos un resultado muy positivo en la reciente reunión en Bogotá con los representantes de la aerolínea Clic, a la que asistimos con el Comité Intergremial de Caldas y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, les pedimos colocar la ruta a Medellín otra vez y la buena noticia es que así será desde el próximo 16 de septiembre. Será un vuelo que saldrá de la capital del departamento de Antioquia a las 6:40 de la mañana al aeropuerto La Nubia y luego retornará alrededor de las 7:48 de la mañana los lunes, miércoles y viernes”, manifiesta Amparo Sánchez Londoño, gerente general de Inficaldas.

Las instituciones participantes hacen un llamado a la comunidad a utilizar la ruta y contribuir a su sostenibilidad, pues la ocupación de los vuelos será fundamental para garantizar su permanencia y continuar fortaleciendo la oferta aérea desde la terminal aérea ubicada en la capital de Caldas.

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“Personalmente me he demorado hasta siete horas entre Manizales y Medellín por algunos pare y siga y restricción en la carretera, o sea que el viaje por vía terrestre no es corto, pero ahora tenemos esta gran oportunidad de demorarnos 20 minutos para llegar al centro de la capital antioqueña. Necesitamos una buena ocupación en esos aviones para fortalecer la alianza con Clic, desde los gremios hacemos el llamado de apoyar y a viajar hacia Antioquia desde La Nubia”, enfatiza la Gerente de Inficaldas.