Las autoridades indican que explosivos incautados en Valle del Cauca tenían como destino Manizales

Manizales

Según la Alcaldía de Manizales y La policía metropolitana, la incautación de 7 barras de explosivos en inmediaciones de Obando (Valle del Cauca), presuntamente, tenían como destino la capital del departamento de Caldas. El alcalde Jorge Eduardo Rojas, entrega el reporte oficial.

“En un carro particular que se movilizaba, al parecer, hacia la capital de Caldas se incautaron 7 barras de explosivos que tenía 14 estopines con mecha de seguridad. La policía hace el ejercicio de inteligencia, se comunican con nuestro comandante de la policía metropolitana manifiestan lo ocurrido, posiblemente, venían a hacer un daño en días anteriores o en la misma jornada de posesión del presidente en una ciudad distinta a Cali, tal vez porque estamos recios con la protección de la capital vallecaucana y, seguramente, estos vándalos quieren provocar daños en otras capitales del país”.

En efecto, el mandatario de los manizaleños anuncia la adopción de medidas encaminadas a velar por la seguridad de la población, específicamente con motivo de la posesión del nuevo presidente de la república, Abelardo de la Espriella, este viernes 7 de agosto.

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“De inmediato desarrollamos una etapa de prevención, sale un decreto para aplicarse el viernes 7 de agosto prohibiendo el transporte de escombros, pipas de gas, trasteos, pimpinas de gasolina, parrilleros en motocicletas y no pueden movilizarse drones en el espacio aéreo de la ciudad de Manizales, sin embargo, no hay ley seca, pero se instalará el consejo de seguridad, posteriormente, habrá un puesto de mando unificado hasta el 8 de agosto”.

Puestos de control en las entradas y salidas de Manizales

Por medio de la Secretaría del Interior de Manizales, los controles se implementarán en los accesos provenientes desde Pereira, Neira, Bogotá y otras entradas, las cuales tendrán protección y donde las autoridades harán requisas para salvaguardar el bienestar de propios y visitantes, aunque el alcalde Rojas espera que no ocurra ninguna novedad en materia de seguridad.

Al mismo tiempo hicieron un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso. “Desde antes de recibir mencionada alerta, redoblamos esfuerzos, pero pedimos a la ciudadanía reportar en tiempo real cualquier situación anómala que perciban con el fin de atender la situación descrita y también, para fortalecer la seguridad en los entornos de esta capital. Igualmente, habrá cierres viales para blindar, no obstante, estamos preparados con toda la institucionalidad para cuidar a los manizaleños”, indica el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel César Aristizábal.

Por último, recuerdan que están prestos a aportar por el bien común, la sana convivencia y el ambiente pacífico, insisten que esta información no es para asustar ni atemorizar a la comunidad, sino para estar alertas y pendientes frente a una jornada especial que vivirá el país.