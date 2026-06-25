Aumenta deuda de Nueva EPS con el Hospital San Isidro en Manizales, la cartera es de $3.000 millones

Manizales

El pago en general de Nueva EPS al Hospital General San Isidro en la capital del departamento de Caldas ha sido complicado, describe el secretario de Salud, David Eduardo Gómez, quien explica que hace días se reunieron con directivas de la entidad prestadora de salud en Bogotá, acordaron un abono de $ 1.500 millones y pese a ello, la cartera incrementó a la cifra actual, es decir, $ 3.000 millones.

Frente a ese panorama, la Alcaldía de Manizales ha entregado $ 500 millones de sostenibilidad, por lo que piensan en suspender servicios. “Es una situación financiera complicada, es nuestro mayor empleador, es decir, el que más servicios nos comprar en San Isidro, cerca del 75 % y la cartera es supremamente grande. La reunión sostenida en la capital del país, los representantes de Nueva EPS nos reclamaron que les debíamos $ 600 millones, hicimos los cálculos y concluimos que nos pagarían $ 1.500 millones, $ 500 millones a la semana siguiente y $ 1.000 millones después, pero solo llegó la reciente cifra y a pesar de eso seguimos prestando servicios”, cuenta el jefe de la cartera municipal.

Agrega que en vez de disminuir la deuda, esta incrementó, motivo por el cual el contexto es crítico. Resalta que gracias al pago de otras EPS y del convenio que posee el centro hospitalario, ha sido posible subsistir y pagar a tiempo los salarios del personal oficial de planta, excepto a los contratistas y especialistas.

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“Pensamos en suspender el servicio, no por presión ante Nueva EPS, sino por la situación crítica, ya que no contamos con recursos para estar pagando a los profesionales de la salud e insumos y esto empeora cada vez más”, señala David Eduardo Gómez.

En el centro hospitalario, atienden aproximadamente a 100 pacientes afiliados a Nueva EPS diariamente.