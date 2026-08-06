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07 ago 2026 Actualizado 13:37

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Explosión en un molino minero deja por lo menos 11 lesionados en Marmato, Caldas

Lo que se indica preliminarmente es que explotó un molino usado para minería en esta población del Occidente de Caldas.

Foto suministrada Marmato, Caldas

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Una emergencia se reporta esta jueves en el municipio minero de Marmato.

Lo que se indica preliminarmente es que explotó un molino usado para minería en esta población del Occidente de Caldas. Hasta el momento sabe que 11 personas están lesionadas , pero se desconoce si hay fallecidos.

Carlos Alberto Cortés, alcalde de Marmato, explicó que están en un PMU y que la afectación fue en el sector San Pedro y que el reporte inicial es de al menos 11 heridos. Siguen buscando entre los escombros

DATO:

El hospital local de Marmato se declaró colapsado por sobreocupación, los heridos son mineros artesanales y bomberos buscan posibles personas atrapadas bajo los escombros.

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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