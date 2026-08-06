Explosión en un molino minero deja por lo menos 11 lesionados en Marmato, Caldas
Lo que se indica preliminarmente es que explotó un molino usado para minería en esta población del Occidente de Caldas.
Manizales
Una emergencia se reporta esta jueves en el municipio minero de Marmato.
Lo que se indica preliminarmente es que explotó un molino usado para minería en esta población del Occidente de Caldas. Hasta el momento sabe que 11 personas están lesionadas , pero se desconoce si hay fallecidos.
Carlos Alberto Cortés, alcalde de Marmato, explicó que están en un PMU y que la afectación fue en el sector San Pedro y que el reporte inicial es de al menos 11 heridos. Siguen buscando entre los escombros
DATO:
El hospital local de Marmato se declaró colapsado por sobreocupación, los heridos son mineros artesanales y bomberos buscan posibles personas atrapadas bajo los escombros.
Andrés Felipe Posada
Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...