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16 jul 2026 Actualizado 15:21

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Mujer reportada como desaparecida es hallada sin vida en zona rural de Villamaría, Caldas

Al parecer, la mujer habría sido asesinada hace varios días.

Paola Gimena Osorio Zuluaga fue hallada sin vida en zona rural de Villamaría, Caldas. Foto suministrada.

Paola Gimena Osorio Zuluaga fue hallada sin vida en zona rural de Villamaría, Caldas. Foto suministrada.

Paola Gimena Osorio Zuluaga fue hallada sin vida en zona rural de Villamaría, Caldas. Foto suministrada.
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Villamaría

Se trata de Paola Gimena Osorio Zuluaga, natural de Riosucio (Caldas), residente en Santuario (Risaralda) donde fue vista por última vez el pasado 4 de julio, sin embargo, en las últimas horas, su cuerpo fue hallado en la vereda Nueva Primavera, jurisdicción de Villamaría, Caldas.

Según información preliminar, la víctima habría viajado a Caldas a encontrarse con su pareja sentimental y de quien se desconoce su paradero hasta el momento, por lo que las autoridades investigan lo sucedido, no obstante, no se descarta que se trate de un feminicidio.

De acuerdo al mecanismo de las autoridades Alerta Rosa, Paola Gimena tenía 38 años, era de contextura mediana, piel de color trigueña, cabello oscuro y ojos cafés.

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