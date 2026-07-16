Desarticulan el grupo delincuencial ‘Venus’: extorsionaban a personas a cambio de servicios sexuales

Manizales

A través de plataformas digitales y cuentas en redes sociales en las que ofrecían servicios sexuales, los integrantes del grupo delincuencial ‘Venus’ se comunicaban con las víctimas, se ganaban su confianza y les solicitaban información personal y fotografías íntimas. Posteriormente, les exigían altas sumas de dinero a cambio de no publicar el material.

Las diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional, fueron capturadas seis personas que harían parte de la estructura en Bogotá, Ubaté y San Antonio del Tequendama, Chaparral y dos más fueron notificadas en centro carcelario. En su contra hay cuatro denuncias interpuestas en Caldas. En otros casos, obtenían imágenes publicadas por hombres y mujeres acompañando de mensajes que contenían acusaciones falsas, como la participación de actos de pedofilia y conductas ilegales.

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Para recibir el dinero, presuntamente, utilizaban productos financieros creados a nombre de terceros y ciudadanos fallecidos, que tenían sus huellas dactilares y registros fotográficos con el propósito de ocultar las identidades. La fiscal describe cómo una de las procesadas sería la encargada de captar los recursos adquiridos producto de las extorsiones que en total obtuvieron 280 millones de pesos.

“Se logró hacer un análisis de los ciudadanos que denunciaron ser víctimas de extorsión. De igual forma se evidencia que entre el 23 de noviembre de 2023 y 16 de diciembre de ese año recibieron 265 consignaciones por un total de 50 millones de pesos”, indica la fiscal del caso.

Una fiscal de la seccional Caldas, les imputó de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, extorsión y enriquecimiento ilícito. Por disposición de un juez de control de garantías, cinco recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y tres más deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.