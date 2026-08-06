Familia manizaleña recoge fondos para repatriar a Yonathan Duque, muerto en guerra de Rusia-Ucrania

Foto de la guerra entre Rusia y Ucrania (archivo) y pancarta de familia pidiendo ayuda para repatriar el cuerpo de su ser querido dado baja en combate.

Manizales

Con megáfonos, carteles y alcancías, los familiares de Yonathan Duque, manizaleño de 24 años que murió en los combates entre Rusia y Ucrania, recorren Manizales recogiendo dinero para recolectar, aproximadamente, 30 millones de pesos con el fin de viajar a aquel primer país y repatriar el cadáver del hombre dado de baja en medio de los enfrentamientos. Hablamos con su hermana Alejandra Duque y nos cuenta cómo han tratado de gestionar con las misiones diplomáticas.

“Tenía muchos sueños, se fue para ayudar a mi mamá que tiene cáncer, se incorporó al ejército ruso, a los extranjeros los llevan de carnada y los ponen de frente. Él se incorporó a finales de septiembre de 2025, terceros nos comunicaron en enero que había fallecido por el ataque desde un dron. Hemos hechos gestiones en la cancillería y la embajada, pero ha sido difícil traerlo a casa. Ayer recibimos un correo de la primera entidad confirmando que mi hermano estaba reportado como desaparecido desde el 29 de enero de 2026. Nosotros queremos traerlo de vuelta para que toda su familia lo despida”.

Le puede interesar: Jairo A. Ospina murió en Manizales, pero salvó 25 vidas en Colombia gracias a la donación de órganos

Alejandra, relata que Yonathan viajó junto a otros cinco jóvenes oriundos de otras partes de Colombia, quienes también murieron en medio de los enfrentamientos. Además, describe que su hermano mayor y ella aportarán unos recursos para el viaje a Rusia, sin embargo, hasta el momento han recogido cerca de $ 10 millones. “La idea es llegar allá, buscaremos más dinero y repatriarlo, es un viaje muy costoso, estamos averiguando la estadía para que mi mamá vaya. No nos podemos arriesgar a que se desplacen dos personas porque no sabemos qué pasará”.

Cuenta cómo su hermano fue engañado con falsas propuestas para ir a Europa y envía un mensaje a los jóvenes para que desistan y se queden en Colombia.

“La última comunicación fue en el distrito de Vólogda, pero desapareció en Kúpiansk, ciudad ucraniana. Yo hackeé el WhatsApp de Yonathan y le siguen enviando mensajes de interesados en dirigirse al viejo continente, pero pido que no lo hagan, los que sufrimos somos nosotros los familiares, no tomen esa mala decisión, esa guerra no nos pertenece. Por ejemplo a mi hermano le prometieron ganar $ 100 millones, él estaba muy contento por ayudar en el hogar, deseaba comprarle una casa a mi mamá, se los pusieron, pero nunca tuvo la posibilidad de enviarlos, no se le presentó la manera, ya que entró de inmediato a combate”.

Por último, envía un mensaje a quienes deseen ayudarlos, pueden hacerlo donando al 313 803 6462 a nombre de Óscar Duque (hermano mayor). Entre tanto, esta familia sigue recorriendo las empinadas calles de la ciudad buscando fondos para repatriar lo más pronto el cuerpo de Yonathan Duque.