Suben las tarifas de zonas azules en Manizales: estos son los nuevos precios para carros y motos

Manizales

La actualización de las tarifas azules en la capital caldense obedecen a fundamentos mediante el Acuerdo 033 de 2024, con el cual se modificó la metodología para calcular la tarifa por el derecho a usar dichos espacios de parqueo público permitido en la ciudad. Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de esta capital menciona los nuevos precios y los argumentos para establecerlos.

“La tarifa para carros será de 3.900 pesos y para motos, $ 2.000. Es importante aclarar que estos valores fueron definidos de manera justificada obedeciendo a un estudio técnico establecido por el acuerdo municipal que determina la forma cómo deben calcularse mencionados precios. Las zonas de parqueo público o zonas azules permiten una mayor rotación de vehículos, facilitan el acceso al comercio y contribuyen a una movilidad más organizada para todos”.

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El pago de las zonas azules es por el uso temporal del estacionamiento regulado, el cual es autorizado por la administración municipal. Cabe aclarar que el sistema corresponde al uso autorizado de espacios públicos destinados al parqueo temporal de vehículos sin sustituir los servicios de un parqueadero privado.

Las zonas de parqueo público permitido cuenta con 123 espacios distribuidos en 8 sectores de la ciudad de Manizales como el Centro, Funerarias, Rosales, La Estrella, El Cable, Chipre, Milán y Parque del Agua.