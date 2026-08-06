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07 ago 2026 Actualizado 13:50

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Manizales

Reportan fuga masiva en la estación PPL de la Policía en el centro de Manizales

Así lo reportaron las autoridades en el departamento de Manizales

foto del diario la Patria

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Manizales
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Al menos cinco detenidos en la Unidad de Personas Privadas de la Libertad, en el barrio San Joaquín de Manizales, se habrían fugado en la madrugada de este jueves (6 de agosto), aunque hasta el momento se desconoce cómo fue el escape: informó el diario local la Patria de Manizales

Los que se sabe es que entre los que huyeron está Luis Alberto Galeano, Puchis, quien confesó el feminicidio de Brenda Kathalehia Mejía Ocampo, operaria de Emas, en mayo pasado.

También estaría alias la Gamba, capturado por su presunta participación en el asesinato de Jhoan Sebastián López Villa, Ratón, en febrero. Lo habría atacado con arma cortopunzante. Juan Pablo Osorio- Personero de Manizales

Alias Fénix, considerado de alta peligrosidad, intentó huir el pasado 20 de julio con otros cuatro sujetos de la Estación de Policía Manizales, en el barrio San José.

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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