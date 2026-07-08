Las EPS deben a la Red Pública Hospitalaria de Caldas aproximadamente 238.000 millones de pesos

Caldas

Los gerentes de 14 hospitales de niveles I, II y III del departamento expusieron en la Asamblea de Caldas la crisis financiera que atraviesan, en la que el flujo de recursos es insuficiente. Viviana Zuluaga Cardona, diputada coordinadora de la Comisión Accidental de Salud, menciona el porcentaje de empleados que tienen contrato por prestación de servicios.

“La primera conclusión es que existen grandes carteras, alrededor de $ 238.000 millones le adeudan a la Red Pública Hospitalaria de Caldas, en su gran mayoría por la Nueva EPS haciendo que nuestros hospitales no tengan flujo. Segundo, estamos viendo cómo nuestros centros hospitalarios alcanzan superávit por recursos a nivel nacional y departamental. Si quitamos esos recursos de apalancamiento, muchos de ellos quedan en déficit. Por último, hoy hay cerca de 2.400 profesionales contratados, pero lastimosamente, el 50 % es por prestación de servicios”.

Uno de los hospitales que tienen una alta cartera con las entidades prestadoras de salud es el San Antonio en Marmato, donde gracias a los privados han podido sostener el flujo de caja y respetar las obligaciones laborales, así lo explica Mónica Morales, gerente de la E.S.E. Hospital San Antonio.

“La situación es turbulenta, la crisis es constante por la falta de pago de las entidades prestadoras de salud. Al hospital le adeudan, aproximadamente, $ 3.000 millones, de los cuales Nueva EPS cuenta con una cartera de $ 1.300 millones. Dicha eps tuvo dificultades con los giros que venía haciendo en abril y mayo, el giro disminuyó y no llegó, lo que genera atrasos en los pagos a los proveedores y ese déficit acumula las cuentas pendientes y en un momento dado no podremos cubrir las obligaciones con nuestro personal”.

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La gerente agrega que, próximamente, tendrán una nueva sesión de las mesas de negociación con la Superintendencia de Salud para analizar el contexto y buscar soluciones en medio del ambiente turbulento. Reconoce que gracias a la inversión de la Dirección Territorial de Salud de Caldas han recuperado infraestructuras para la prestación de los servicios de salud.

Positiva sostenibilidad financiera en dos hospitales

Sin embargo, Cristian Parra, gerente de los hospitales de Marquetalia y Marulanda, explica que su situación es diferente, en ambas entidades hay positiva sostenibilidad financiera gracias a la buena relación con la EPS, aunque se refiere a los inconvenientes por la entrega de medicinas.

“En el San Cayetano en Marquetalia viene en aumento su venta de servicios, más del 48 % anual; el hospital tuvo un superávit de 2025 a 2026 de $ 1.400 millones, la cartera está saneada. Nuestro éxito es gracias a las recuperaciones de los pendientes y a la buena relación con las eps, no tenemos problemas financieros, el inconveniente es con la entrega de medicamentos y las cirugías, de resto hay muy buena sostenibilidad financiera”.

Desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas manifiestan que implementan estrategias de trabajo para fortalecer la capacidad institucional de los hospitales del departamento.